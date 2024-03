Educación tramita de urgencia los cambios en la ESO para dar más Matemáticas e Inglés el curso que viene

Tramitación de urgencia para que los cambios en la ESO estén listos el curso que viene. El Pleno del Consell ha aprobado por la vía rápida el decreto que modifica el currículum de la ESO para que la comunidad educativa lo tenga encima de la mesa antes de empezar el curso y pueda preparar las clases.

Los cambios para el curso 2024-25 consisten en que todo el alumnado de la ESO recibirá cuatro horas semanales de Matemáticas (una más), se recupera la asignatura de Música en tercero y aumentan las horas de clase de Inglés, una de ellas exclusivamente oral. Además, el horario se reduce, será de 30 horas semanales en 2º de ESO (antes 32) y de 32 en 3º y 4º (antes 33), mientras que en primero se queda igual.

Otra novedad para el curso que viene es que se recuperan las notas del 1 al 10 para completar las calificaciones literales. Se trata de un cambio para hacer más entendibles los boletines de notas para las familias.

Imagen de archivo de una clase de valenciano en un IES de Valencia. / M.A.Montesinos

“Los resultados del último Informe PISA, en el que la Comunitat Valenciana se sitúa en la 10ª posición de las 17 comunidades autónomas, nos ha hecho tomar esta medida para reforzar así estas materias (Matemáticas e Inglés)”, según señaló en su día el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez.

Nuevas optativas

El decreto también recoge nuevas asignaturas optativas en 2º de ESO (Emprendimiento Social y Sostenible) y 3º de ESO (Taller de Economía), y con la materia opcional de 4º de ESO (Economía y Emprendimiento), destinadas a reforzar la educación financiera del alumnado.

Otro cambio, este impuesto por la justicia tras una sentencia es la eliminación de la asignatura Proyectos Interdisciplinares de 1º y 3º de la ESO como materia obligatoria. Pasará a ser optativa, y de hecho de ahí salen las horas extra dedicadas a Matemáticas e Inglés.

La motivación de la urgencia viene" determinada por la necesidad de que este decreto esté aprobado y publicado y sea de general conocimiento para la comunidad educativa antes del inicio del curso 2024-2025, en el que será de aplicación", explican fuentes de Conselleria de Educación. Por lo tanto, era necesario "reducir los plazos de tramitación e informe para que la normativa entre en vigor con la antelación suficiente".

Unos escolares recogen sus móviles tras salir de clase. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Especiales dificultades

Por último, el decreto reconoce al profesorado que imparte ámbitos del Programa de Diversificación Curricular (PDC) que los puestos de trabajo tengan la consideración de puestos de especial dificultad. De este modo, el profesorado que imparta dichos ámbitos dispondrá de una mayor puntuación en los concursos de traslados, ya que se les asignará dos puntos más.

El Programa de Diversificación Curricular es una especie de 'ESO light' para el alumnado que tiene dificultades para sacársela. No se trata de jóvenes que no se esfuercen, sino de que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje (altas capacidades, dislexia, etc.) y que necesitan una ESO adaptada y con más peso práctico. Este alumnado también tendrá menos horas de clase a la semana, como el resto.

Suscríbete para seguir leyendo