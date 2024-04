El cinema arriba a les aules

El nou programa de didàctica cinematogràfica Cinema en curs, posat en marxa per la Conselleria de Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), protagonitzarà el nou lliurament del suplement Aula, que es podrà llegir demà amb este diari.

Es tracta d’un programa de pedagogia del cinema que introduïx la creació cinematogràfica en l’agenda formativa d’escoles i instituts públics. Enguany, l’IVC ha implantat el programa en l’IES Enrique Tierno Galván de Moncada i l’IES Misteri d’Elx en Elx. Els cineastes alacantins Fran Ruvira i Daniel Tornero impartiran tant les classes teòriques com les pràctiques de rodatge, producció i muntatge. El 12 de juny, la Filmoteca Valenciana projectarà els dos curtmetratges finalitzats.

També en 'Aula'

La revista també inclou un reportatge sobre les dotze medalles que ha aconseguit l’alumnat de Formació Profesional de la Comunitat Valenciana en la competició oficial «Spainskills 2024», organitzada pel Ministeri d’Educació, FP i Esports, que tria als representants d’Espanya en els campionats internacionals «Worldskills 2024» i «Euroskills 2025».

En la revista es podrà llegir tot sobre CidExplora

A més a més, en Aula es podrà llegir tot sobre CidExplora, un programa destinat especialment a l’alumnat de Batxillerat amb bon rendiment acadèmic, com una oportunitat perquè exploren temes que els interessen i els suposen un repte intel·lectual, més enllà dels treballs obligatoris per a les assignatures. Per a finalitzar, com cada setmana, no faltarà l’agenda del cap de setmana i les seccions del consell cultural de la Fundació Bromera i de divulgació científica de l’Oceanogràfic.