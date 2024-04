Un cicle de conferències abordarà el desafiament climàtic

La Fundació Oceanogràfic inaugura esta vesprada la segona edició de «La Marea del canvi». Un cicle de diàlegs, conferències científiques i activitats participatives que busquen implicar la societat a través dels projectes enfocats en els problemes derivats del canvi climàtic i en les solucions que existeixen per a revertir aquest fenomen.

«Aliances pel clima» és el lema d’este segon any que pretén unir la ciència amb la ciutadania. Per a això, s’han calendaritzat una sèrie de taules de debat amb professionals del sector, en les quals es donaran a conéixer els principals desafiaments i les novetats que s’estan duent a terme a nivell nacional a l’entorn del canvi climàtic.

Durant els pròxims mesos, també es realitzaran trobades i activitats participatives en diferents espais de la ciutat de València amb l’objectiu de fomentar la participació de la societat en la protecció del Planeta, acostant la ciència ciutadana a tot el col·lectiu social: públic general, estudiants, divulgadors i altres persones interessades en la conservació.

La sessió inaugural se celebra esta vesprada a les 19:00 hores la Sala Oval de la Ciutat dels Arts dels Ciències de València.

La doctora María José Sanz, directora científica del Basque Centre for Climate Change, parlarà sobre el punt de partida del canvi climàtic en la seua xarrada titulada «Canvi Climàtic: entendre el present per a cuidar del futur». Les inscripcions estan disponibles en la web de l’Oceanogràfic i l’assistència és gratuïta.

La següent jornada, en format de taula de diàleg, tindrà lloc el mes vinent de maig en el marc de l’«OceanFest», el festival de conservació i turisme sostenible de l’Oceanogràfic de València. Enesta ocasió, l’ecòleg i reconegut científic, Fernando Valladares, serà qui guie als assistents a través de les seues reflexions sobre com interpretar el canvi que l’ésser humà està provocant en el Planeta i com respondre per a salvaguardar-lo.

Una càpsula del temps digital

El cicle de taules de debat i activitats de ciència ciutadana està alineat directament amb la iniciativa de la «Dècada dels Oceans 2020-2030», coordinada mundialment per la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (COI) de la Unesco. Per això, en el marc de «La marea del canvi», la Fundació Oceanogràfic, amb la col·laboració de la dissenyadora valenciana Ana Docavo, van crear l’any passat una càpsula del temps en forma d’escafandra que està situada en l’aquari per a recollir tots els missatges i desitjos mediambientals que els visitants vulguen depositar.

Campanya «Humans»

La Marea del Canvi va nàixer en 2023 per a unir i compartir els nostres esforços i responsabilitats per la conservació de la biodiversitat i del Planeta. Inspirats i alineats amb la «Dècada dels Oceans», té com a objectiu generar una plataforma de connexió entre la ciència més innovadora i la ciutadania a través d’activitats participatives.

Este 2024, l’Oceanogràfic vincula la temàtica de «La Marea del Canvi» amb la seua campanya «Humans» per a mostrar els principals problemes derivats del canvi climàtic i les solucions per a revertir aquest fenomen. Des de l’educació a les aules, bones pràctiques i eleccions sostenibles per al dia a dia, fins a solucions basades en la naturalesa per a les nostres ciutats, enguany el centre marí de valència convida de nou a les seues taules de diàleg i conferències per a aprendre i lluitar pel Planeta.