"Cine en curso": fent cinema des de l'institut

El programa pedagògic «Cine en curso» ha apropat des de l’inici d’este 2023-24, al setembre, a dos directors de cinema a les aules valencianes. Fran Ruvira i Daniel Tornero participen junt amb els IES Tierno Galván de Moncada i l’IES Misteri d’Elx del Baix Vinalopó en la iniciativa de la Conselleria de Cultura que a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) pretén introduir la creació cinematogràfica en l’agenda formativa d’escoles i instituts públics de la Comunitat Valenciana. Per això, conten amb l’ajuda dels reconeguts cineastes —que, a més, són valencians (ambdós d’Alacant)—, així com de professorat especialitzat.

Des de l’IVC apunten que Cine en curso té com a objectius «propiciar el descobriment per part de xiquets i joves del cinema entés com a art, creació i cultura, així com desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica en el context educatiu». La participació de Ruvira i Tornero no és puntual ni anecdòtica doncs el programa que s’ha iniciat este curs en els dos centres inclou la seua presència «continuada i regular» amb l’alumnat. En concret, fent 25 jornades de tallers durant tot el curs, impartint tant sessions teòriques com pràctiques de rodatge, producció i muntatge.

Curts sobre l'horta i la indústria del calçat

A l’IES Tierno Galván, Fran Ruvira treballa amb estudiants de 1r de Batxillerat de l’optativa de Comunicació Audiovisual i preparen un curt documental sobre l’horta tradicional valenciana, aprofitant que és un tema proper per a l’estudiantat de l’Horta Nord. Teresa Herrador, docent del departament d’Arts Plàstiques del centre, explica que l’alumnat està «encantat».

«Està sent una oportunitat molt gran per aprendre la tasca dels cineastes i no és el mateix que siguem les docents, des de fora, les que expliquem les coses, que un professional del món audiovisual que dona més credibilitat. Està sent molt proper amb l’alumnat i els està acompanyant en el procés però sense portar ell la veu; els aconsella i estan molt motivats», assegura Herrador, implicada en el projecte amb Cristina Miralles, també professora a l’IES.

Gravació del curt sobre l'horta. / Levante-EMV

En el treball, els estudiants explicaran l’horta des de diferents punts de vista dels treballadors: les persones migrants, els majors, els venedors de fruites i verdures, els operaris de la séquia… «han entès que té una caducitat i que cal preservar-la», apunta la professora, que destaca que l’audiovisual «fomenta el treball en equip, l’anàlisi visual i fan art a través de la seua realitat més immediata».

Per a Fran Ruvira (Orson West, Max Aub Mapa), «acompanyar a este grup de joves és un autèntic plaer». «És una experiència increïble de cinema i vida, una manera de connectar amb eixa experiència més artesanal del cinema compartit entre moltes persones, des de la reflexió , l’emoció i el descobriment», apunta. «Com a cineasta també és una manera de reconnectar amb les primeres vegades i la il·lusió de gravar per primera vegada un plànol, de visionar en grup una pel·lícula per primera vegada i compartir-ho», afegix.

Gravació de les estudiants d'Elx. / Levante-EMV

Per la seua part, Daniel Tornero (Saturno) grava amb els estudiants de l’IES Misteri d’Elx un curt sobre els tallers de confecció de la indústria del calçat de la ciutat, en un projecte en què estan implicats els professors J. Adrián Rodríguez i Daniel Cortés.

Projeccions el 12 de juny a la Filmoteca

Ara les i els estudiants estan la fase pràctica dels tallers i ja roden i munten els curtmetratges que es voran el 12 de juny en la Filmoteca Valenciana, junt amb treballs d’altres centres. Abans, l’alumnat ha tingut una formació teòrica i, entre altres, van visitar precisament la Filmoteca, on van haver projeccions sobre cineastes com Chantal Akerman, Ermanno Olmi, Vittorio de Sica, Agnès Varda, José Luis Guerín o Mercedes Álvarez. Entre altres coses, els estudiants han gravat intentant imitar alguns referents.

«Cine en curso» és un programa pioner a Espanya, iniciat a Catalunya en 2005 i, a més de la Comunitat Valenciana, es desenvolupa a Galícia, Madrid i País Basc. També està implantat en Alemanya, realitza accions a Argentina, Colòmbia, Mèxic i Xile, i manté una estreta relació amb el programa internacional «Le cinéma, cent ans de jeuneusse», del qual és soci la Filmoteca i altres 30 filmoteques, institucions i universitats d’Europa i Iberoamèrica.

Un dels projectes espanyols sempre participa en esta iniciativa i enguany serà el treball de l’IES Tierno Galván.