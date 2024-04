La Fundació Bromera junt amb Anna Ballester i Beatriz Tortosa realitzaren un taller poètic a la Marina Alta

El Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües de la Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), va organitzar el passat cap de setmana (19, 20 i 21 d’abril) l’activitat «Conéixer el territori i la llengua: les valls de la Marina Alta (la Vall de Laguar, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera, la Vall d’Alcalà, la Vall de Pop)» per a practicar la llengua mentre es coneix el territori. Una activitat que et permet conéixer el territori des de diferents perspectives.

Cada any l’activitat se celebra en una localitat diferent de la Comunitat Valenciana, este any, li ha tocat a la Marina Alta, una comarca costanera, amb capital a Dénia, de transició entre el litoral pla i obert de la Safor i els penya-segats marítims de la Marina Baixa on es parla el valencià meridional.

«Territori sonor i poètic amb imatges"

Durant el cap de setmana, els assistents pogueren disfrutar de diverses activitats relacionades amb el foment de la lectura, com els contacontes, jocs populars per als més menuts, rutes temàtiques a peu guiades i l’activitat organitzada per la Fundació Bromera. Es tractava d’un taller anomenat «Territori sonor i poètic amb imatges", realitzat per Anna Ballester i Beatriu Tortosa, i en el qual després d’escoltar els poemes que recitaven les escriptores, els xiquets i xiquetes pintaren un mural amb la intenció de veure com interpretaven els textos que acabaven d’escoltar.

Tots els anys, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura col·labora activament en esta activitat que organitza la UPV per apropar a tots els assistents textos i activitats lúdiques que ajuden a fomentar l’hàbit lector a través de propostes creatives i divertides adreçades a tots els públics.