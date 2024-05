Més de 30 projectes a la final de ‘Cristal·lització a l’escola’

Els 34 projectes finalistes del concurs escolar «Cristal·lització a l’Escola», que ha fet 10 anys, han lluit en la final celebrada al Museu de les Ciències, on el saló Arquerías es va convertir en fira científica.

El primer premi d’esta edició ha sigut d’este curs ha sigut per a l’equip d’estudiants del Col·legi Sant Vicent Ferrer (Maristas) de Cullera; el segon premi per al projecte presentat per l’equip de l’IES Barri del Carme de València; i el tercer premi ha reconegut el treball exposat pel grup escolar del Col·legi Hermanas Mantellate de València. Els cristalls guanyadors formaran part d’un exposició al Carrer Menor del Museu de les Ciències.

Quant als premis especials, el premi al cristall més original ha sigut per a l’equip de l’IES Salvador Gadea d’Aldaia; el premi al millor ADP pur per al del Col·legi Nuestra Señora de los Desemparados de València; i el premi al millor vídeo per al grup d’estudiants del Col·legi la Magdalena de Castelló. A més, el premi del públic al millor projecte l’ha aconseguit l’IES Salvador Gadea d’Aldaia; el premi al millor quadern de laboratori se l’ha emportat el del Col·legi Liceu de Benicàssim; i en la categoria de millor pòster ha guanyat l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs.

D’altra banda, l’equip de l’IES Balears de València ha sigut reconegut amb el premi al millor cristall; i el premi a la composició més original ha sigut per al Col·legi Immaculada (Jesuïtes) d’Alacant.

Un any més, la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Universitat Jaume I i el Museu d’Història Natural han col·laborat en l’organització d’este concurs per a estudiants d’ESO i Batxillerat perquè realitzen experiments de creixement de cristalls en els seus centres.

