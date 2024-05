Sueca acull una nova edició de les Jornades Socioeducatives

Sueca, la capital de la Ribera Baixa acollirà, el 16 de maig, la XV edició de les Jornades Socioeducatives, que tindran lloc al Centre Municipal Bernat i Baldoví sota el títol «Família, Escola, Convivència i Violència». Estes jornades incidiran en el fet que la relació entre família, escola, convivència i violència mantenen sovint un equilibri delicat.

Les famílies tenen un paper fonamental en l'educació emocional i moral dels infants, mentre que les escoles han de garantir un entorn segur i propici per a l'aprenentatge i la convivència. Una comunicació efectiva entre família i escola, així com programes de prevenció de la violència, són claus per a fomentar un ambient de convivència positiu i poder reduir la violència en els entorns escolars.

Any rere any, més de 500 persones es reuneixen en un esdeveniment que s'ha consolidat ja com un referent en l'àmbit socioeducatiu al territori valencià. En esta ocasió, s’ha programat una taula redona titulada «Família, Escola, Convivència i Violència» i hi participaran Gonzalo Musitu Ochoa, catedràtic emèrit de Psicologia Social de la Família a la Universitat Pablo Olavide de Sevilla; Carlos Arango Calad, professor emèrit de Psicologia Comunitària a la Universitat del Valle a Cali, Colòmbia; Carles Vendrell Carbó, coordinador del Gabinet Psicopedagògic Municipal de Sueca. L’encontre serà moderat per M. Elena Ortiz, inspectora, i Joan Carles Vázquez Garcia, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sueca.

Per al món educatiu

Les jornades estan dirigides a professorat; professionals de la psicologia, l’orientació i la pedagogia; famílies, i, en general, a totes les persones interessades en el món educatiu. Les inscripcions es poden formalitzar omplint la butlleta que hi ha al web www.sueca.es i enviant-la per correu al Gabinet Psicopedagògic Municipal de Sueca (gpm@sueca.es / 961 712 401).

L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Sueca en col·laboració amb la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Red Colombiana de Psicologia Comunitaria, l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU) i l’Associació d'Inspectors d'Educació del País Valencià.

Suscríbete para seguir leyendo