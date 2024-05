«El preu del Planeta» es debat demà en l’Oceanogràfic de València

Demà dijous, 16 de maig a les 18:00 hores, l’auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic de València es convertirà en l’escenari en el qual es debatrà sobre el futur del Planeta. Per això, el biòleg investigador del CSIC, Fernando Valladares, i l’economista investigador, José Carlos Díez, protagonitzaran un debat a dues bandes que porta per títol «El preu del Planeta».

El cara a cara entre Valladares i Díez cobra especial rellevància, ja que abordarà dues perspectives fonamentals per a tractar la crisi climàtica: l’ecologia i l’economia. La trobada promet ser un espai de reflexió i anàlisi sobre com conciliar el desenvolupament econòmic amb la preservació del medi ambient. Per això, tots dos compartiran les seues visions i propostes per a fer front al canvi climàtic, tenint en compte tant les necessitats de la societat com els límits de la Terra.

L’esdeveniment està obert al públic i els interessats a assistir a la conferència, encara poden reservar les entrades en la pròpia web de l’«OceanFest». Este debat s’emmarca en el cicle de conferències de la «Marea del canvi», una iniciativa que busca unir esforços i conscienciar sobre la conservació de la biodiversitat i del medi ambient. Inspirats per la «Dècada dels Oceans» promoguda per les Nacions Unides, la «Marea del canvi» pretén connectar la ciència amb la ciutadania a través d’activitats participatives.

Sostenibilitat VS Economia

Fernando Valladares, biòleg investigador del CSIC i professor associat en la Universidad Rei Juan Carlos de Madrid, és reconegut per les seues nombroses investigacions sobre la biodiversitat i els impactes del canvi climàtic en els ecosistemes. El seu compromís amb la divulgació científica li ha valgut el reconeixement internacional, incloent-hi el Premi Jaume I i el Premi de Comunicació Ambiental de la Fundació BBVA.

Fernando Valladares y José Carlos Díez. / Levante-EMV

Per la seua part, José Carlos Díez, economista investigador i professor en la Universidad de Alcalá, és un dels economistes més influents de l’actualitat. La seua experiència en l’àmbit financer i el seu compromís amb el desenvolupament sostenible el converteixen en un referent per a abordar la intersecció entre l’economia i el medi ambient.

La trobada dels dos experts s’emmarca en el cicle de conferències de «La marea del canvi: aliances pel clima», una iniciativa coordinada per la Fundació Oceanogràfic que busca unir esforços i conscienciar sobre la conservació de la biodiversitat marina i del medi ambient.

La «Marea del canvi», amb el seu enfocament en la ciència i la participació ciutadana, ofereix una plataforma única per a abordar els desafiaments ambientals que enfrontem en l’actualitat. Des de l’educació fins a l’acció política, tota la societat té un paper que exercir en la construcció d’un futur més sostenible. Alineada amb la «Dècada dels Oceans» promoguda per l’ONU, la pretén connectar la ciència amb la ciutadania a través d’activitats participatives com la de demà en el Oceanogràfic.

Dins de l’«OceanFest 2024»

A més, este debat a dues bandes té lloc també durant la segona edició de l’«OceanFest», el festival de divulgació marina que organitza l’Oceanogràfic fins el 19 de maig amb tot tipus d’activitats. Al llarg d’esta setmana, el centre marí de València reunix científics, investigadors, artistes i fotògrafs amb l’objectiu de promoure la cultura marina i tractar les causes i les conseqüències del canvi climàtic per a conscienciar sobre la necessitat de preservar el Planeta.