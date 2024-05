Ressenya de la setmana: "L'illa del tresor"

TITOL L’illa del tresor AUTOR Robert L. Stevenson ADAPTACIÓ Teresa Broseta IL·LUSTRADOR Jesús Huguet EDITORIAL Edicions Bromera COL·LECCIÓ El Micalet Galàctic

Les adaptacions de les obres clàssiques tenen com a objectiu facilitar la lectura de les millors històries de ficció a un públic que encara no té accés a l’obra original d’una manera directa. Si estan ben fetes són una via de pas per a captar l’interés dels infants i dels joves a una literatura de qualitat, el coneixement de la qual interessarà en un futur.

En aquest sentit, no hi ha dubte que L’illa del tresor és una de les obres de imprescindible lectura de la narrativa universal d’aventures amb nombroses adaptacions literàries i cinematogràfiques, la majoria fetes per a joves.

Per això, Bromera ha encarregat a Teresa Broseta aquesta nova versió de la més clàssica de les històries de pirates destinada als lectors infantils de segon i tercer cicle d’Educació Primària.

Una adaptació fidel a la trama, ben escrita i que reflecteix tot l’esperit de l’obra original. Els dibuixos dinàmics i expressius de Jesús Huguet, reproduïts a tot color, fan del llibre un objecte atractiu.

