Creo sinceramente que la carta de Oriol Junqueras rechazando la vía unilateral para conseguir la independencia marca un antes y un después en todo este proceso.

La más que inminente medida de gracia que prepara el Gobierno de indultar a los políticos presos catalanes ha producido los primeros movimientos en el independentismo catalán.

Me gustaría conocer cuál es la propuesta de la oposición para solucionar el conflicto catalán porque hasta ahora solo he escuchado criticas. Es evidente que seguir como hasta ahora no ha producido ningún efecto, solo a dividir cada vez más a la sociedad catalana.

Muchos criticaban que se concediera el indulto sin que los políticos presos mostraran arrepentimiento por lo que fue el mayor desafío a la democracia española desde el 23-F.

No podemos esperar que de la noche a la mañana cambien de discurso, pero yo soy ahora más optimista que lo era hace solo unas semanas.

La carta de Oriol Junqueras cambia mucho las cosas, sobre todo, a los que éramos reacios a conceder el indulto mientras no hubiera algún gesto por la otra parte y ya se ha producido. Es importante que una persona como Oriol Junqueras y la influencia que tiene dentro del aparato del partido renuncie a la vía unilateral. Es un paso en la buena dirección que hasta ahora no se había producido.

Estoy en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho el presidente Pedro Sánchez, pero se tienen que producir movimientos en uno y otro lado para que no siga el conflicto enquistado como hasta ahora.