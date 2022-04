Habría que pedirles a nuestros representantes públicos que sean más respetuosos con las instituciones del Estado que nos representan a todos.

El señor Joan Baldoví, diputado de Compromís, en la rueda de prensa que dio su formación para valorar el ejercicio de transparencia de la Casa del Rey, donde se ha dado a conocer el patrimonio del monarca, tras años de absoluta opacidad, llamó “chaval” al jefe de Estado, Felipe VI. No fue un lapsus. Fue un gesto de cara a su parroquia. No se ha producido ninguna disculpa posterior por parte del señor Baldoví ni de la formación que representa.

Yo, creo, que las formas en política son muy importantes. Últimamente el señor Baldoví está bastante desafortunado en sus intervenciones públicas. Debería moderar el tono.

Como valenciano que soy, me gustaría que el diputado de Compromís llevara al Congreso de los Diputados iniciativas parlamentarias que ayuden a mejorar la financiación autonómica de nuestra comunidad que sigue infrafinanciada, acelerar el Corredor Mediterráneo o medidas para paliar la situación tan agonizante que vive el campo valenciano, como consecuencia de los bajos precios que perciben los agricultores y la entrada masiva de productos procedentes de otros países, sin ningún tipo de control sanitario; pero prefiere utilizar el atril para insultar y descalificar al adversario político. Pocas soluciones a los problemas reales y mucha demagogia.

He buscado iniciativas parlamentarias presentadas por Compromís en el Congreso de los Diputados en las últimas legislaturas y solo he encontrado una, firmada con otras formaciones políticas para el derecho a una vivienda digna. No está nada mal después de la pasta que se embolsan sus señorías por no hacer nada.

Compromís tiene un problema importante con la previsible imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra por el caso de los abusos sexuales a la menor tutelada, donde su marido fue condenado a cinco años de cárcel. En este asunto, explicaciones pocas o ninguna. Eso sí, son los primeros en pedir dimisiones y responsabilidades cuando se trata de otros.