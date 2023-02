Las comunidades de vecinos dan para mucho. Cuando varias personas viven en un mismo edificio siempre hay historias que contar. Si esto no fuera así, Aquí no hay quien viva y La que se avecina no habrían sido dos de las series más exitosas de la historia de nuestro país.

Desde amenazas a los dueños de un gato que defeca donde no debería, hasta quejas de algunos vecinos por una pareja extremadamente escandalosa en la cama, los vecinos de València nos han regalado historias de lo más pintorescas. Dos vecinos son tan escandalosos en la cama que el resto de la comunidad decide llamarles la atención en València Esta vez es el turno de un vecindario de València ubicado en el barrio de Ayora. El ascensor siempre ha sido el tablón de comunicaciones por excelencia en las comunidades, y es que la mayoría de vecinos se suben en él para ascender hasta su piso y, además, es un sitio perfecto para captar la atención y que la gente lea los comunicados. No obstante, hay que tener mucho cuidado cuando se escribe un anuncio que van a leer muchas personas. No solo una buena caligrafía es importante, sino también una correcta ortografía. Un vecino de esta comunidad colgó un cartel en el ascensor con un error ortográfico muy grave. En el aviso se podía leer: "No se puede subir mas de dos personas hasta nueva horde. Gracias". No se puede saber si el "más" no lleva acento porque el aviso está escrito en mayúsculas o porque se trata de otra falta de ortografía, pero desde luego el otro error no ha pasado desapercibido por el resto de vecinos. Por eso uno de ellos ha compartido una historia en Instagram en la que mostraba su asombro: "¿Se puede ser más cateto?".