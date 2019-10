Chiki Pérez y Laura Méndez revientan el crono en su estreno

José Antonio 'Chiki' Pérez se desplomó tras cruzar la meta del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Tendido en el suelo saboreó su gran gesta, y Toni Abadía le tapó con la misma bandera de España que ondeó él en 2018. El del CA Serrano había corrido por debajo del récord de España durante buena parte de la carrera, pero en la segunda mitad de la prueba el histórico registro de Fabián Roncero (59:52, Berlín 2001) fue una losa, pese a la cual detuvo el crono en un sensacional tiempo de 1:00:59. Desbancó a Martín Fiz (1:01:08, 1996) del segundo mejor registro histórico de un atleta español en la distancia, además el más rápido en una prueba en nuestro país. Y todo pese a ser un debutante y estar preparando el Maratón de València.

«Era algo muy muy difícil. Cuando han dado el pistoletazo de salida me he encontrado muy muy bien. He pasado en 28:12 el 10K, casi en mi mejor marca personal. En el km 11 me ha pegado un pequeño pinchazo y he tenido que aflojar un par de kilómetros pero he recuperado. He reseteado la cabeza y he pensado que era un 10.000 y empezaba de nuevo», comentó el nuevo recordman de Castilla-La Mancha, al batir en 31 segundos a Antonio Serrano. «Mi sueño era bajar de 1h01, como en el 10.000 lo era de 28, e igual que me pasó entonces no me esperaba lograrlo. Cuando me he visto en la recta, a 500 metros, con la gente animando a tope, he dicho esprinto y doy todo lo que tengo y al final ha sido un sueño cumplido. Cuando no te esperas algo así, la alegría vale por dos», añadió 'Chiki' que «piensa en grande» y apunta ya a la mínima olímpica en maratón.

Segundo fue Toni Abadía, que un año atrás en el mismo lugar debutaba de la misma forma con el entonces cuarto mejor registro nacional (1:01:15), ahora quinto, que calcó ayer sorprendentemente pese a unas molestias que le han hecho renunciar al Maratón de València. Y tercero fue Camilo Santiago, con 1:01:46 y mejor marca personal. Los siete primeros españoles lograron la mínima para el Mundial de la distancia que se celebrará en la ciudad polaca de Gdyinia en 2020.

El primer valenciano fue Alberto López, con 1:05:15, un registro de otra década, a casi dos minutos del récord autonómico de Paquito Ribera (1:03:14), que fue su entrenador y ya apuntó al de Villena como su posible sucesor. «Muy contento con el debut, impresionante ambiente en València y un placer correr con tanto nivel. Contentísimo de bajar de 1:06, a pesar de no poder apretar más por unas molestias», dijo el de Villena, aspirante a ganar el Circuito Divina Pastora València.

En mujeres, la mediofondista del Playas de Castellón, Laura Méndez, habitual del 1.500 y del 5.000, se estrenó con un fantástico crono de 1h13:43, a 43 segundos de la mínima para Gdynia. «Ha sido un debut increíble», dijo la de Almussafes, que reside en el Port de Sagunt. «En la última recta he corrido mucho pero he sufrido muchísimo, estoy muy feliz y flipando con el tiempo. Soy valenciana, y correr en València y hacer esto aquí me hace estar super feliz», añadió. Elia Ruiz, Mª Ángeles Ruiz y Joana García acabaron en el Top-10 nacional, pero no Marta Esteban, que reaparecía en casa dos años después. Junto a Luis Félix Martínez y Julián Ramírez, quería bajar de 1:12, pero unas molestias le hicieron abandonar entre lágrimas en el kilómetro 9.