«Ya no sirve de nada lamentarse por la etapa de Bellido; hay que pasar página»

Noelia Selma lleva «toda la vida» en el mundo de la fiesta en Castelló. Se cumplen 15 días desde que fue elegida presidenta de la Junta y entre sus objetivos está que las relaciones en el 'món de la festa' vuelvan a la normalidad.

Noelia Selma fue la ganadora hace escasamente 15 días entre los tres elegibles a la nueva Junta de Festas de Castelló. Esta candidatura será excepcional después de la convulsa etapa del cesado Juanvi Bellido, ya que únicamente durará un año.

Es la primera mujer que preside la Junta de Festas, ¿tiene algún tipo de propuesta para darle más protagonismo a la mujer en las fiestas o darle algún enfoque feminista?

No sólo por el hecho excepcional de ser la primera mujer las fiestas deben tener una connotación más o menos feminista. Sí que es cierto que ser la primer ha servido para demostrar que en el mundo de la fiesta la mujer no es solo una representación como la de reina o dama, etc. Ya ha habido mujeres presidentas de Gaiatas, de Gestoras. Elisabeth Breva ya había hecho mucho en ese aspecto, pero esto demuestra que una mujer también puede estar perfectamente en lo más alto de la organización.

Es decir, que una mujer esté al frente, ¿no?

Una mujer puede estar al frente como responsable de un órgano gestor como es la Junta de Festas. Me gusta siempre nombrar a Elisabeth Breva porque ella hizo mucho en ese aspecto cuando fue la primera presidenta de la Gestora de Gaiatas hace ya unos cuantos años. Habrá una alcaldesa y una presidenta de la Junta. Más demostrado que podemos estar al frente de cualquier institución que aquí en Castelló, imposible.

¿Están manteniendo contactos con el ayuntamiento? ¿Esperaba la salida de Sara Usó?

Con Amparo Marco, después del día de la elección, ya no hemos tenido contacto directo porque ella tiene otras muchas cosas que hacer. Pero con la Concejalía de Fiestas, contacto total, absoluto y diario prácticamente. Hemos empezado a hablar, a dialogar, a preguntar. Igual soy un poco pesada ahora al principio, pero están disponibles 24 horas para lo que necesitemos. De todas formas, esto no puede ser de otra manera más que de la mano del ayuntamiento y haciendo las cosas en equipo y en conjunto. Con Vicente Montolío, gerente del Patronato, que es el siguiente paso en el organigrama también hay contacto. Me enteré el jueves por la tarde de que Sara se iba a Alicante y también me pilló un poco por sorpresa.

¿Qué espera del nuevo responsable de fiestas en Castelló, Omar Braina?

No lo conozco. De momento aún no he hablado con él, sólo con Sara, que me ha dicho que durante esta semana que viene haremos alguna reunión para seguir trabajando y conocernos.

Su candidatura es un poco excepcional. ¿Cuándo pase este año, tiene pensado volverse a presentar?

El proyecto es de un año porque es excepcional y estamos trabajando en esa finalidad. No sé cuando termine ese año lo que pueda pasar, tampoco nos cerramos las puertas. Hay que ser realistas, esto es para lo que es. No hay nada pensado para años siguientes, todo lo que hagamos será para este año que es el que nos toca.

Ahora que ha pasado un tiempo, ¿cómo ve la salida de Juanvi Bellido?

Esa situación debería quedar como una cosa excepcional que ha pasado. Ahora ya no nos sirve de nada hablar de ello y lamentarnos de lo que se pudo hacer y no se hizo o de lo que está mejor o peor. Hay que pasar página.

¿Cómo será el modelo de financiación? ¿Habrá mucha ayuda de las empresas?

La parte privada de financiación es importantísima. Queremos destinar a un equipo de gente para que se dedique a visitar a las empresas para que participen. Si las empresas ayudan y nosotros les respondemos este sistema se puede seguir mejorando.

Habló de un acto conmemorativo por el 75 aniversario de la fiesta, ¿puede dar más pistas sobre qué tiene pensado hacer?

Nuestra propuesta es traer un acto nuevo conmemorativo del 75 aniversario en la línea de algún tipo de espectáculo vinculado con la luz porque ésta siempre ha sido la protagonista de las fiestas. También nos gustaría intentar hacer un bonito piromusical en Castelló dentro de la semana de la Magdalena. Aunque de momento está todo aún en el aire. Ahora hay que valorarlo, presupuestarlo, etcétera. Habrá que ver si va a haber una dotación excepcional presupuestaria con motivo del 75 aniversario, que consideramos importantísima, tanto por lo privado como por lo público. Si queremos hacer algo excepcional necesitaremos también una financiación excepcional.

¿Cómo se puede hacer para que el Pregó sea más rápido y dinámico?

El Pregó no se saca, en el sentido de llegar uno detrás del otro y hasta que acabemos, pensamos que el Pregó se debe organizar. Debemos implicar a la gente que sale. Queremos que el espectador, aunque sean cuatro horas de Pregó, vea algo ágil y dinámico. La queja de que es muy largo siempre me ha parecido lo mismo, si te vas a Valencia a la ofrenda dura siete horas, etc. El Pregó dura lo que dura pero es lo que hay., eso no lo podemos cambiar, pero si hacerlo más dinámico.