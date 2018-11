Florencio, sin ningún género de dudas

Mi tocayo (de apellido) Ximo Montañés ha publicado en Levante de Castelló una reseña sobre la pieza teatral Instruccions per a no tenir por si ve la Pastora. Un apunte de este crítico: «El que ha fet La Ravalera, Laia Porcar i Núria Vizcarro, amb Teresa/Florencio, La Pastora, és pura delícia teatral. Fidels al seu estil narratiu, fan, amb aparent senzillesa, un exercici complicat: per una banda, donar a conèixer el personatge real de La Pastora, aquella dona nascuda home o home nascut dona que en les terres de Benifassà i Els Ports es convertí en llegenda». Nada que añadir sobre una cuestión tan dramática y, ahora, también dramatúrgica.

¿Acaso sería «lesbiano»?

En tanto que desde estas páginas no nos dedicamos a la crítica teatral y sí al examen de las historias orales, apostillaremos unos cuantos comentarios cazados al vuelo, en los mentideros de antaño y, hoy en día, en ese caudal de verborrea transcrita que son las redes sociales. Y todo al hilo de la función que ha programado Toni Valesa en el Paranimf.

En un primer caso se trata de un eco de agenda que publicitaba la obra afirmando que la identidad sexual de la Pastora era «lésbica». Mal podía haber sido una lesbiana, o un «marimacho» (como también se apuntó en la época), alguien que nació hombre, aunque con una malformación genética, y que desde muy joven tuvo que afeitarse para no contradecir sus ropas de muchacha.

En otras ocasiones, la confusión llevó al error y se le calificó de «hermafrodita», como si fuera «medio mujer, medio hombre» (en palabras de aquel entonces) y pudiera asimilarse biológicamente a un caracol.

El último ejemplo es el de uno de los colectivos LGTBI de Castelló cuando publicitó el montaje de La Ravalera, como si su personaje protagonista de la trama fuera un queer avanzado a su tiempo. Con este anglicismo, que viene a significar «extraño», se autodenominan aquellas personas que no se hallan a gusto bajo ninguna etiqueta convencional, pero que, a nuestro entender, en nada pueden equipararse al caso de Florencio. Sin ningún género de dudas.