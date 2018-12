El alcalde de Nules desmiente una posible intervención de Hacienda

El alcalde de Nules, David García, quiso llamar ayer a la calma a la ciudadanía, respecto a una hipotética intervención del ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda. El primer edil indicó al respecto que, efectivamente, «Hacienda se ha puesto en contacto con el consistorio, aunque no ha sido para intervenir la administración en absoluto, sino en respuesta a la carta que el ayuntamiento mandó al mismo ministerio informando del problema».

En concreto, el alcalde de Nules indicó que el anterior interventor del ayuntamiento no puso en conocimiento a nadie de su equipo ni de la corporación municipal que había podido enviar el informe al Ministerio de Hacienda, por lo que no se conocía el problema hasta que la nueva interventora advirtió y notificó el error. El consistorio no pudo expedientar al anterior interventor, dado que cuando se puso en conocimiento de las autoridades, el susodicho ya no se encontraba ejerciendo una labor municipal.

Aún así, el primer edil apuntó que este estado se podrá subsanar gracias a que el consistorio ya tenía previsto el caso en el Plan Económico Financiero aprobado en el mes de julio, en el que ya se cuenta con las medidas a adoptar en el ejercicio 2018/2019 en base a la Regla del Gasto, por lo que «se ha seguido la norma y se ha actuado en base a la ley, ya que el ayuntamiento ya tenía prevista la actuación en el citado Plan».

La Regla de Gasto es una medida aplicada en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el año 2012 y que regula el gasto que los ayuntamientos pueden sostener en base a los ingresos a medio plazo. El problema se presenta cuando un ayuntamiento percibe durante un breve periodo de tiempo unos ingresos mayores que los que ha recibido durante un plazo más largo. En este caso, la ley no contempla este ingreso como un ingreso habitual, por lo que impide que la administración local incluya ese presupuesto superior en las cifras de gasto y lo conserve para períodos de recesión.

Al respeto, el alcalde de Nules consideró que «si se ejecuta el presupuesto del ejercicio 2019, el ayuntamiento podría incumplir la regla del gasto en 843.515 euros, pero esto no significa que se haya incumplido, y nada más declarando créditos del presupuesto no disponibles por esta cuantía se ha asegurado un buen funcionamiento de las arcas municipales». No obstante, con el remanente del pasado 2017 se hizo frente a las actuaciones que con esta medida no podrán empezar en este ejercicio», según informó el alcalde, que ocupa, también, la cartera municipal de Hacienda. Por último, García también «lamentó» que «se haya aprovechado esta situación para desacreditarle».