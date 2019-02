Premio a «Publicacions de l'UJI»

Publicacions de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha obtenido la máxima valoración en el listado ie-CSIC, un instrumento de referencia y orientación para los investigadores e investigadoras sobre la relevancia de las editoriales académicas en el que se recogen cerca de 6.700 editoriales y su correspondiente valoración.

La editorial de la UJI se ha clasificado en este listado con el valor de «Alto», una puntuación que tan solo han obtenido 1.078 editoriales y coediciones.

El listado ie-CSIC se ha elaborado a partir de la revisión de las editoriales registradas en conCIENCIA, base de datos de producción científica institucional del CSIC, y los datos de cinco índices reconocidos a nivel nacional e internacional: Book Citation Index (Clarivate), Scholarly Publishers Indicators (SPI) / Prestigio editorial (Grupo ILIA/CSIC), Scopus Book Titles (Elsevier), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD) y Publication Forum (Federation of Finnish Learned Societies). Creada en 1991, la UJI se ha posicionado como una universidad de proximidad, caracterizada por el trato personalizado, la agilidad de los procedimientos administrativos y un significativo nivel de participación de sus miembros en la vida universitaria, gracias entre otros factores a una población de cómodas dimensiones –alrededor de los 15.000 estudiantes–.