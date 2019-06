Fornals: «Nos dan charlas sobre el VAR y luego no las emplean en el campo»

Pablo Fornals, centrocampista de la selección sub-21 de España y que hasta la pasada semana era jugador del Villarreal CF, lamentó ayer el hecho de que la UEFA dé charlas a los jugadores sobre el uso del VAR y que luego los árbitros no las «empleen en el campo». «Además de los 22 jugadores en el campo, hay un juez que dice lo que vale y que no vale. Es el que marca la línea de la dureza. Empezó parando bastante el juego y dando amarillas, pero luego se dejó llevar también», consideró Fornals.

«No es una excusa, pero yo creo que no es justo que nos estén dando charlas a nosotros del VAR, y que no se empleen en el campo igual que nos explican a nosotros. Pero no creo que nos ganaran por pegarnos patadas o no», prosiguió.

Varios jugadores de España lamentaron el juego duro de Italia en el duelo del pasado domingo (3-1), en el que Dani Ceballos acabó con un fuerte golpe en una pierna y en el que Jorge Meré sufrió una brecha en la cabeza que requirió nueve puntos. Tras esta puntualización, Fornals fijó su mirada en el próximo partido, el miércoles contra Bélgica, en el que España no tendrá margen de error.

«Después del partido hemos tenido tiempo para pensar. Creo que lo bueno del fútbol, que a la vez es feo, es que no tiene memoria. Hay que limpiar cabeza y pensar en el miércoles y en ganar a los próximos rivales», aseguró el centrocampista del Villarreal, que la próxima campaña militará en el inglés West Ham.

«Hubo cosas buenas, malas. Ahora lo que toca es separarlas y que sirvan como refuerzo y como corrección», insistió el centrocampista castellonense.