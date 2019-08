El Rototom prevé un impacto económico de 20 millones de euros en siete días

El mayor festival reggae de toda Europa, el Rototom Sunsplash, arranca hoy su 26ª edición, muy especial al representar el décimo aniversario de su traslado de Italia a Benicàssim, con la previsión de producir un impacto económico que podría ascender a alrededor de 20 millones en sus siete días. Y, por todo ello, la organización apunta alto, con unas cifras que rondarán, según sus previsiones, en una media de 30.000 personas desde la mañana hasta la madrugada, teniendo en cuenta que algunos compran el abono de siete días; y otros son intermitentes y asisten una o varias jornadas.

Son las cifras que ha dado a conocer el director del Rototom, Filippo Giunta, en base a unos estudios realizados por la Universitat Jaume I, especificando que «cada asistente se gasta, de media, unos 100 euros durante la semana, en los diferentes establecimientos del municipio, desde bares a restaurantes, hoteles y demás servicios». Giunta avanza una previsión de afluencia de público «similar al año pasado», con unas cifras que «pueden aligerarse tras un 25º aniversario de 10».

Para la ocasión, el equipo de Giunta ha preparado un cartel con grandes leyendas del roots, el origen del reggae, y artistas jamaicanos; y en el que brilla uno de los hijos de Bob Marley, Ziggy. Y para celebrar los 10 años en España han invitado a más bandas nacionales, abanderadas por Macaco y Green Valley. El menú musical es, como el propio festival, «multirracial y multicultural» integrando «los sonidos del reggae con un marcado acento internacional y repleto de shows únicos y especiales», dice el director.



Edición planetaria

El Rototom Sunsplash abre hoy su edición más planetaria con una line-up encabezada por el 50º cumpleaños del grupo rastafari The Abyssinians –que también será el protagonista de la sesión inaugural de la Reggae University-, que abrirá un Main Stage que tendrá como invitados en su primera jornada a Chronixx, candidatos a heredar la corona del reggae moderno y que junto a su banda, Zinc Fence, dará en Benicàssim su único concierto en España. También el directo de Lila Iké y la esencia global de Macaco que, tras visitar el festival en el 2016, regresa a Benicàssim para sorprender con su cóctel de reggae, flamenco, rap y el afrolatino. Cuatro ases para abrir boca en una primera jornada que dará cabida en el resto de escenarios a Mad Professor y su The Next Generation of Dub, reuniéndose con Lady Marga, Zeena y Redhed o los británicos Eva Lazarus & The Young Robotiks, los International Dub Ambassadors desde Puerto Rico, y los italianos Acsel & The Reggae Rebel Band.

La macrocita inicia, además, el despliegue de su lema para el 2019, Stand up for Earth, por las diferentes áreas extramusicales del recinto, con actividades especiales en Magicomundo, el mercado artesano o el epicentro de esta edición, Pachamama.