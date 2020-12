El coronavirus ha atacado con fuerza a la gran mayoría de los sectores económicos de este país, pero especialmente el de la hostelería, basado íntegramente en la interacción social entre empresa y cliente, se ha visto afectado hasta el punto de que un buen porcentaje de restauradores se debate entre la supervivencia o tener que bajar las persianas de forma definitiva.

El covid-19 no entiende tampoco de categorías y por eso ataca tanto a pequeños y modestos locales como a los de los más reputados chefs del país. En Castellón tenemos dos estrella Michelín y una de ellas ha claudicado, aunque de forma temporal, al virus. Nos referimos al madrileño afincado en Benicarló, Raúl Resino, que ha anunciado que cierra su restaurante situado en la localidad del Baix Maestrat hasta Semana Santa. "Debido a la difícil situación actual, y trabajar con tanta incertidumbre, restricciones y cambios, me he visto obligado a cerrar el restaurante. Cerramos hasta Semana Santa, y volveremos con más ganas e ilusión que nunca", explica el chef en sus redes sociales.

Raúl Resino, elegido Cocinero del Año en el 2016 y con estrella Michelin desde el 23 de noviembre 2016 (debutó en la prestigiosa guía en el 2017) se ha distinguido por su actitud reivindicativa durante esta pandemia. En mayo no dudó en posar desnudo para expresar su malestar. "Los chefs nos hemos quedado desnudos ante toda la situación generada por la crisis sanitaria del covid-19", expuso entonces.

"Aprovecharemos estos meses para preparar el nuevo menú y mejorar", señala Resino sobre este periodo de paréntesis que se prolongará hasta finales de marzo del 2021, con el deseo de que cuando el restaurante vuelva a abrir el coronavirus ya esté completamente controlado para esquivar las restricciones sanitarias y volver a deleitar a sus clientes con sus creaciones culinarias.