Archivan la denuncia de un concejal del PSPV contra el alcalde de Chiva por coacciones

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera (Almería) ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de una denuncia por coacción contra el alcalde, Emilio Morales (Compromís) y el teniente de alcalde, Fernando Casanova (Vinchi), presentada por el concejal del PSPV Salvador Martínez.

Según consta en el auto del citado juzgado, al que ha tenido acceso EFE, el sobreseimiento obedece a que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

"Los hechos denunciados no revisten carácter de delictivos", añade la jueza instructora en su auto, contra el que cabe la interposición de un recurso de reforma o de apelación.

La denuncia fue interpuesta por Salvador Martínez en los juzgados de Vera porque en junio de 2006 residía en Carboneras (Almería) por motivos laborales.

Martínez denunció que el alcalde y el teniente de alcalde le abordaron cuando se encontraba en una cafetería de la citada localidad y que Morales le amenazó con hacer pública una grabación de audio comprometedora si no renunciaba al acta de concejal, cosa que hizo bajo coacción, según denunció, enviando un escrito por burofax al Consistorio de Chiva.

Al día siguiente de renunciar al acta, el edil socialista denunció los hechos ante la Guardia Civil de Garrucha (Almería) y acudió de nuevo a una oficina de Correos para enviar otro escrito en el que pedía que no se tuviese en cuenta su renuncia.