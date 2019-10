Raga es elegido presidente del consorcio del interior con la abstención del PP

El Consorcio Valencia Interior, que gestiona los residuos de 61 municipios, ya tiene nuevo presidente. Como estaba previsto, el socialista y alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, será el presidente del órgano durante los próximos cuatro años. Lo hace con tres objetivos: mejorar la calidad de los servicios para los 250.000 vecinos a los que se sirve, el cuidado del medio ambiente y la transparencia en la gestión.

No hubo más candidaturas que la presentada por el PSPV, que ya había negociado en los últimos días con el resto de partidos políticos la representación en la junta de gobierno: sin embargo, la sorpresa ayer fue la abstención final del PPCV, que se mostró inconforme con los tres representantes que Raga estaba dispuesto a ofrecerles.

Los populares querían mantener a sus cinco miembros, como en la pasada legislatura. Pero los tiempos han cambiado y las elecciones del 26 de mayo dieron un revés al PPCV, haciéndoles perder buena parte de representación municipal. Una de esas consecuencias, según el nuevo presidente, pasaba por perder también representación en el consorcio en favor de Cs, que tras los comicios salió reforzado municipalmente.

Así las cosas, el PPCV quería una vicepresidencia y dos vocalías, pero no tendrá nada de eso. El interlocutor del PPCV y alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, avisó a Raga de que no votarían a favor, pero tampoco en contra. Los populares apoyarán al consorcio siempre y cuando las medidas favorezcan a los municipios a los que representa, pero no apoyaron la candidatura socialista. De los 61 municipios representados, solo se abstuvieron 13; el resto, a favor.

Sin embargo, en aras de hacer una dirección más plural, Raga anunció ayer que cambiará los estatutos en las próximas asambleas para ampliar la representación política y territorial. En la actualidad son 15 representantes, donde se incluyen todos los cargos, desde el presidente hasta el tesorero.

En este sentido, habrá una vicepresidencia para el alcalde socialista de Chera, Alejandro Portero y dos para Compromís: una para el concejal de La Pobla de Vallbona, Bonifaci Carrillo, y otra para José Vicente Guijarro, concejal en Cheste. La cuarta vicepresidencia es para Cs, con el alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, al frente.

En los miembros de la junta de gobierno, el PSPV tendrá tres: Marta Andrés (L'Eliana), Teresa Hernández (Siete Aguas) y Consuelo Alfonso (Andilla). Por Compromís estarán Andrés Guirado (Casinos) y Luís Suller (Villar). Adrián Álvaro, de EUPV, será el tesorero. La Diputación de Valencia también cuenta con un representante que, por ahora, queda por designar. Ayer no asistió nadie de la institución a la asamblea, pero por el precedente en el pasado mandato, todo parece indicar que podría ser la diputada de Medio Ambiente y vicepresidenta, Maria Josep Amigó.

Raga incidió ayer en que es fundamental el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible «y en dotar a la ciudadanía de herramientas para poder cumplir con los retos que nos marca la normativa autonómica y europea». También destacó que las debilidades del Consorcio Valencia Interior «pueden convertirse en fortalezas y oportunidades y éste va a ser nuestro gran reto».

El recién estrenado presidente del consorcio ha elogiado finalmente la labor desempeñada hasta ahora por el alcalde de Llíria, Manuel Civera, ya que ha supuesto «un gran avance».



La lupa de la UE sobre los residuos

El director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana y representante de la institución en el consorcio, Joan Piquer, animó a Raga en su nueva andadura e insistió en la consolidación de los consorcios de residuos y su correcta gestión con calidad y rigor «porque la Unión Europea tiene la lupa puesta en ello».

«Nos vamos a seguir esforzando en convertir los residuos en recursos y eso pasa también por recoger selectivamente la fracción orgánica», resaltó, ya que es el principal objetivo del consorcio. Después animó a los miembros del órgano «a seguir siendo punteros y pioneros en la gestión de los residuos».