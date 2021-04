«Ver contagiados a 500 vecinos nos ha afectado a todos psicológicamente»

De forma importante, en términos sanitarios y en la vida de nuestro pueblo. Somos un pueblo activo, las plazas están siempre llenas de niños y mayores, hay mucha vitalidad. Frenar en seco toda esta actividad ha sido un duro golpe que, sumado al miedo y a la preocupación por ver a más de 500 vecinos contagiados, nos ha afectado a todos psicológicamente y anímicamente.

Vilamarxant cuenta con una gran parte de la población envejecida. ¿El esfuerzo para frenar los contagios ha sido doble?

Desde el inicio, tanto la concejal de Sanidad como yo tuvimos claro que la gente mayor debían centrar todo nuestro esfuerzo. Una generación que ha vivido de todo, se enfrentaba a una catástrofe más. Hemos intentado estar a todas horas con la compra y las medicinas, se les hacía un seguimiento muy estrecho con las trabajadoras del SAD y Protección Civil, nuestros salvadores.

Además, cuentan con un gran número de diseminados. ¿Es más complicado gestionar esa atención y desinfección?

Indudablemente, con más de 75 km de término municipal y con la población concentrada en diversos núcleos, las labores de desinfección han sido complicadas. En los peores momentos, los servicios municipales, la brigada y el ejército nos permitió llegar a todos los rincones. También la ayuda ciudadana, que nos guiaban si faltaba alguna zona.

¿Cómo ha sido la relación con Sanidad y Salud Pública?

Directamente que no ha sido. Nos hemos sentido bastante abandonados, en materia sanitaria y sobre todo en la gestión. Hablaba con mis compañeros alcaldes de la comarca y estábamos igual. Hemos pedido en numerosas ocasiones datos para no tomar medidas a ciegas y se nos negaron. Luego nos pasaron datos que sabíamos que no coincidían con la realidad, aquí todos nos conocemos y ya por último el caos en la vacunación, seguimos esperando una reunión seria para darnos indicaciones precisas.

¿Qué ayudas de recuperación han implementado?

Sacamos rápidamente 300.000 euros del remanente e hicimos unas bases exprés para el comercio, además de diversas campañas para dinamizar el comercio local en fechas señaladas.

Además de la hostelería, ¿qué otro sector económico ha estado perjudicado?

Somos un pueblo predominantemente agrícola y orgulloso de ello. Si las campañas de los cítricos han sido duras antes, en pandemia lo ha sido más. Las restricciones por covid lo han puesto todavía más difícil a un sector que ha estado ayudándonos en todo lo que les hemos pedido.

En Semana Santa habéis reforzado el control por la gran afluencia de gente que esperaban.

Es una época del año fantástica para visitarnos y con el cierre perimetral sabíamos que el número de visitantes podía aumentar. Preparamos junto con la Policía Local y el departamento de Medio Ambiente un dispositivo para controlar las zonas de ocio.

Están apostando por los espacios verdes con la vía ciclopeatonal con Benaguasil, pero también con la reconversión de la antigua vía de tren.

Hablar de verde es hablar de Vilamarxant. Rodeados por el Parque Natural del Turia y les Rodanes tenemos un grandísimo potencial en turismo natural y estamos dispuestos a explotar todos nuestros reclamos, siempre protegiendo el entorno. Nuestro pueblo será el puente entre las dos riberas del Túria.

Pero el transporte público es la asignatura pendiente.

Ya se ha mejorado considerablemente el transporte en esta legislatura pero no es suficiente. Aunque sé que es difícil, allá donde vaya reivindicaré la llegada del Metro. Además Vilamarxant sigue dividido por dos carreteras, con todo el tráfico y la contaminación que eso supone. Conselleria ya se ha puesto en marcha para la Ronda que le compete, espero que Diputación haga lo mismo con la finalización de la CV-50.

Es su primera legislatura como alcalde y la comparte con Xavier Jorge, de Cs. ¿Cómo se siente ante el inminente cambio en la vara de mando?

Me siento muy tranquilo y confiado, hemos hecho un gran trabajo conjunto y seguirá así. Un gobierno en coalición es lo que exigían las urnas y creo que estamos cumpliendo. Yo continúo en el Ayuntamiento, en la primera tenencia de alcaldía y seguiré mejorando mi pueblo.

¿Plantea volverse a presentara la alcaldía y gobernar una legislatura completa?

Rotundamente sí, si mis compañeros de partido así lo consideran. No hay mayor honor. Nos queda mucho por hacer, tenemos muchos proyectos en mente.