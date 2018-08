Primera muerte por golpe de calor

El intenso calor que se está registrando desde la semana pasada en toda España y en la Comunitat Valenciana con temperaturas máximas de 40 grados y noches tropicales que no bajan de los 25 ºC se ha cobrado su primera víctima. Según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad, una persona ha fallecido en los pasados días y se teme que la principal causa sea un golpe de calor aunque se está «a la espera de los resultados de la autopsia», que se conocerán «en los próximos días».

Sanidad no pudo ayer facilitar más datos ni del lugar del fallecimiento ni de la filiación de esta persona que no ha sido, sin embargo, la única que ha necesitado atención urgente estos días a causa de las altas temperaturas. Según las mismas fuentes, «de momento», los servicios médicos han atendido desde el inicio del verano a «nueve pacientes con diagnóstico principal de golpe de calor». La cifra podría, fácilmente, elevarse hasta los once afectados ya que existen otras dos personas más que también han sido atendidas pero el diagnóstico principal por golpe de calor «sigue pendiente de confirmación».

La valenciana sería la décima víctima por golpe de calor que se registra esta temporada de verano en España tras los cuatro fallecimientos registrados en Extremadura (una de las zonas más afectadas por la ola de calor africano), las tres muertes registradas en Cataluña y las dos de Murcia.

Según advierten desde el ámbito médico no es fácil de realizar un diagnóstico de muerte o afección por golpe de calor que, además, hay que distinguir de las muertes relacionadas con altas temperaturas, que pueden agravar rápidamente la situación de enfermos crónicos o con patologías previas.



Incapaz de controlar

En un golpe de calor no hace falta que haya problemas médicos previos. Es un problema grave ya que el cuerpo es «incapaz de controlar» la temperatura que se va incrementando rápidamente. Los síntomas principales, según recoge el Ministerio de Sanidad en su página web, es calor, sequedad y piel roja, pulso rápido, dolor intenso de cabeza, confusión y pérdida de conciencia y puede presentarse también con convulsiones.

Las altas temperaturas son un reto para el cuerpo pero, sobre todo, el calor continuado durante varios días y las noches en las que no refresca. Se espera que la ola de calor que ha estado afectando a la Comunitat Valenciana empiece a retirarse esta semana aunque de forma muy paulatina y, en muchas zonas para dejar paso a tormentas. Ayer, por ejemplo, las altas temperaturas registradas en la provincia de Castelló dieron paso por la tarde a lluvias en el interior donde apareció incluso el granizo, como en Montanejos.