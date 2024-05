Les oposicions per a mestre se celebraran els dies 8 i 15 de juny a la C. Valenciana

Les oposicions per a mestre d’Infantil i Primària se celebraran els dies 8 i 15 de juny a la C. Valenciana, segons ha publicat este dimarts la Conselleria d’Educació. Eixa serà la data de la primera i segona prova per als aspirants que es presenten per a una de les 1.865 places públiques.

En total hi ha uns 16.000 inscrits; d’estos 6.144 persones a Alacant, 2.154 a Castelló i 8.074 a València. Per especialitats, s’oferiran 548 places per a Infantil; 517 per a Primària; 182 per a Anglés; set per a Educació Física; 41 per a Música; 188 per a Audició i Llenguatge i 382 per a Pedagogia Terapèutica.

Les proves s’avancen dos setmanes respecte a l’any passat, i la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, ha explicat que s’han constituït 404 tribunals per a les proves, la qual cosa suposa que la ràtio “serà la més baixa de les establides fins ara, la qual cosa facilitarà i agilitzarà el treball”. Amb esta decisió, es tracta d’afavorir “l’organització dels centres de cara a l’inici de curs escolar i la conciliació familiar i laboral dels docents”.

Els temps d’inscripció es van tancar el passat 10 d’abril, i els docents tenen des de l’1 fins al 25 de juny a les 12 per a aportar la programació d’aula. A més, el termini per a demanar una adaptació de les proves està oberta fins al 31 de maig.

València. Oposicions d’Educació. IES Districte Marítim / Miguel Ángel Montesinos

Quant a especialitats, Educació Infantil és la que més inscripcions ha rebut, amb 6.031; seguida d’Educació Primària, amb 5.036; Pedagogia Terapèutica, amb 1.977; Audició i Llenguatge, amb 1.194; Llengua Estrangera: Anglés, amb 971; Educació Física, amb 739, i Música, amb 424.

Del total d’inscrits a les oposicions, 15.887 s’hi presenten per lliure, 334 per accés a noves especialitats i 151 a places de diversitat funcional.

Les últimes oposicions a mestres es van celebrar l’any 2022 amb 19.000 inscrits i 1.228 places oferides. El descens d’inscrits en les oposicions de 2024 s’explica pel procés d’estabilització per concurs de mèrits que va tindre lloc en 2023, amb 2.667 places.

Concurs d’estabilització

L’any passat no va haver-hi oposició, però sí una estabilització massiva de 10.000 docents interins en compliment de la legislació europea. En concret, es van estabilitzar 9.100 places, i les 1.900 restants van ser mitjançant una “oposició light” amb molts més punts per als interins, però a la qual es podia presentar qualsevol, i, de fet, s’hi van presentar quasi 20.000 opositors.

L’estabilització d’interins va ser una obligació de la Unió Europea per a reduir este mal endèmic de l’Administració, de docents que feia dècades que estaven en esta situació. Brussel·les va obligar Espanya a reduir el percentatge d’interins (que podia superar el 20 % en el cas del professorat valencià) fins al 8 % i a reconéixer-los com a funcionaris. Això explica l’adjudicació, també rècord, de 21.000 docents este estiu.

La incorporació es va anar fent a través de diversos concursos durant tot l’any, des d’octubre fins a maig. Però el principal problema que va haver de resoldre Conselleria juntament amb els sindicats va ser l’equitat a l’hora de donar plaça a tots estos docents. “Ja hi ha cert ressentiment entre els opositors i els interins que han aconseguit una plaça per mèrits, sense fer cap examen. Educació pensa que no seria just que ells tingueren més puntuació per a triar destinació per antiguitat que els opositors que s’ho han treballat i han aprovat un examen”, va explicar llavors Francisco Javier Zurita, representant del sindicat UGT, un dels majoritaris entre docents.

Sentència contra l’estabilització

A més de l’oposició, en els despatxos de Campanar va haver-hi un altre assumpte de personal molt important a gestionar. Educació ha de frenar l’adjudicació de 7.555 places de docents i refer-la amb altres criteris. És el que es desprén de les dos sentències dels jutjats contenciosos administratius núm. 8 i 9 de València, aconseguides després d’una demanda de CCOO. Una sentència pel cos de mestres de Primària (2.667), i una altra per al de Secundària (4.888).

Estes dos sentències suposen un contratemps bastant gran per a l’adjudicació de places docents en este concurs de trasllats i obliga a refer-lo quasi per complet, ja que en total comptava amb unes 10.000 places.

