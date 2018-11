Realizan la primera cirugía de hombre trans completa en una sola operación en València

Rafa nació hace 29 años sintiéndose hombre pero con órganos sexuales femeninos. Después de 15 años viviendo completamente como un hombre y de tres de tratamiento hormonal, Rafa completó hace dos meses su transición tras pasar por quirófano, además en una única sesión quirúrgica que se ha convertido en la primera realizada en la C. Valenciana.

Fueron 17 horas en las que este valenciano, con disforia de género, se sometió de golpe a las operaciones quirúrgicas consecutivas que suelen incluir una reasignación de sexo: extirpación de las mamas, del útero y de los ovarios, construcción de un falo y masculinización facial. Los responsables han sido el equipo de cirujanos de la Clínica Noval junto a los profesionales del Hospital IMED Valencia en una intervención que es pionera en la C. Valenciana "y posiblemente en España aunque no me atrevo a asegurarlo", ha explicado esta mañana el doctor César Noval, cirujano plástico y responsable de la intervención.

Según el especialista, dos meses después de pasar por quirófano y de superar algún problema puntual, Rafa está "encantado" con el resultado de la intervención ya que tiene un falo "funcional" aunque todavía tiene una vida sexual limitada. "Hay que explicar muy bien las complicaciones derivadas de este tipo de intervención como la posibilidad de trombosis o incluso en un 30 % de casos de perder el falo creado y ser realistas con el resultado de apariencia y funcionalidad que se va a conseguir, porque nuestro objetivo primordial es conseguir miccionar de pie y si se consigue poder completar una penetración perfecto", ha concretado el cirujano plástico.

En este caso, utilizando tejido, venas y arterias del antebrazo se ha conseguido crear un falo lo suficientemente grande para no necesitar una prótesis interna, aunque existe la posibilidad posterior de hacer esta intervención.

El cirujano plástico ha explicado esta mañana en las instalaciones del hospital privado IMED el paso a paso de las 17 horas de cirugía de Rafa que ha sido el primero en someterse a esta cirugía completa en una sola sesión "pero porque era joven y estaba muy sano ya que no todo el mundo es candidato", ha explicado Noval. De hecho, el equipo ya tuvo que decir que no anteriormente a algún candidato "pero no por temas de salud, precisamente, sino por motivos psicológicos. Hay que estar muy preparados para hacer lo que es un proceso muy largo en una sola intervención ya que normalmente se prefiere ir poco a poco acomodándose a los cambios".



Apoyo familiar

Actualmente, y según Noval, Rafa se está recuperando perfectamente después de haber apostado por someterse a esta cirugía completa pese a la falta de apoyo directo de su familia "aunque ha sido la familia de su mujer la que le ha dado todo su apoyo en este proceso". Además se encontraba sin trabajo, "algo habitual ya que abordar este problema suele generar muchos otros añadidos en las relaciones laborales o personales".

Noval evitó concretar el coste completo de esta operación ya que "varía muchísimo de una persona a otra". Actualmente, la sanidad valenciana ya incluye las intervenciones de reasignación de sexo en la cartera de servicios a través de la conocida como ley «Trans» -Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad– que ya ha cumplido un año.

Noval ya acometió el año pasado de forma pionera una cirugía completa de reasignación de sexo hombre-mujer en la que, en una sola sesión se reconstruyeron mamas, vagina, clítoris y se hizo la cirugía necesaria para feminizar el rostro.