"Te obligan a irte fuera a estudiar"

El final de la selectividad, tras un maratón de como mínimo 7 exámenes en tres días, suele estar marcado por la alegría y los abrazos entre los alumnos y alumnas al haber superado quizás la primera prueba de madurez que afrontan en sus jóvenes vidas... Pero ayer, se respiraba en los campus universitarios valencianos un aire de desánimo entre el alumnado del Bachillerato científico, sobre todo en aquellos y aquellas que quieren entrar en grados como Medicina o Ingeniería Aeroespacial, los dos con mayor nota de corte en la Comunitat Valenciana. Muchos de ellos han visto como sus sueños podrían esfumarse por un examen de Matemáticas II que tildan de «catastrófico».

En esta tesitura se encuentra Marga, alumna del Instituto público de Educación Secundaria (IES) Lluís Vives de València, una joven que con una media de 9,1 puntos en Bachillerato aspira a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de València (UPV), que el año pasado marcó una nota de corte de 12,928 sobre 14. La media de Bachillerato es el 60 % de ese 14 máximo de la nota de acceso a la Universidad y la de la selectividad el 40 % restante.

«Yo me preparé para sacar un 10 en Matemáticas II, y de repente el examen no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado. He hecho absolutamente todos los exámenes de esta asignatura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) anteriores en 50 minutos y sin fallos, pero el de este año no lo he podido acabar», dice.



Futuro truncado

«He visto a gente con Matrícula de Honor en Bachillerato que ahora mismo no tienen ni un cinco en Matemáticas II, y no van a poder entrar en Medicina, lo que les cambia todo el futuro», lamenta Marga. «El principal problema es que la gente de aquí se va a tener que ir fuera a estudiar, porque en las universidades de València va entrar gente con mejores notas de otras autonomías donde la PAU es menos exigente», añade. «Están echando a gente que quiere estudiar aquí y eso no puede ser», por ello Marga pide que «las bases de las asignaturas comunes sean igual para todos y hacer un examen de la misma dificultad, sino es injusto, no hay otra palabra».

Paula, estudiante del colegio concertado Sagrado Corazón (Maristas) de València, está en la misma situación. Tiene una media de Bachillerato de 9,11 y sueña con hacer Ingeniería Aeroespacial en la UPV. «Voy a tener bastante complicado entrar en el grado que quiero... Los correctores de Matemáticas II deberían pensar en nosotros: Hemos trabajado mucho todo el año pero a ninguno de nosotros nos han preparado para alcanzar el nivel que nos han pedido en el examen».

Júlia, del IES Sorolla de València, cuenta que tenía la idea de hacer Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPV, pero teme que el discutido examen se lo impida: «Me va a bajar la media y quizás no pueda entrar». Opina que la PAU «debería ser la mismo en toda España, ya que optas a entrar en universidades de todo el país». «Y si no puede ser, que al menos sea lo más igualada posible», concluye.

Rocío, del colegio privado La Devesa School de Carlet, quiere hacer Arquitectura en la UPV, grado con una nota de corte baja, pero padece por sus compañeros: «Los correctores deberían pensar un poco en nosotros, los alumnos, que hemos tenido un año muy difícil y tras un examen de Matemáticas II catastrófico y muy complicado necesitamos un empujoncito». Entre las perjudicadas está su amiga Eva, quien lamenta que no va a poder entrar en Medicina, «ni aquí, ni tampoco en otras autonomías». «El examen de Matemáticas estaba fuera de nuestro alcance», critica.

Hugo del IES Serpis de València reclama «los mismos exámenes en todas las provincias en materias comunes, para que estemos en iguales condiciones». El Sindicat d'Estudiants ha convocado este viernes (12:00 h.) una protesta ante la Conselleria de Educación para que anule la prueba de Matemáticas II.