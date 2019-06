PP y Cs piden en el Congreso que se implante una prueba de acceso a la universidad única para toda España

El Partido Popular presentó ayer una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados que solicita implantar una prueba única en toda España para acceder a la universidad. «Hay muchos alumnos que están estudiando y trabajado y haciendo la selectividad estos días y vamos a afrontar esto para que la dificultad del examen no dependa de donde vive uno. Es importante», ecxplicó el secretario general del PP, Teodoro García Ejea.

Ciudadanos también reclamó ayer en el Congreso un sistema «homogéneo» en toda España y que, por tanto, «garantice la igualdad de contenidos como en los criterios de evaluación». Los naranjas también registraron esta iniciativa como Proposición No de Ley y recordaron que durante la pasada legislatura presentaron «hasta cuatro» iniciativas sobre este mismo tema.

El miércoles, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, reconocía esas «incidencias» y anunciaba la próxima creación de un grupo técnico de trabajo para corregirlas y así garantizar la «equidad» de los estudiantes de toda España. Sin embargo, se opuso a implantar una prueba única para toda España. «Si por única entendemos exacta no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo», expuso la ministra, recordando que las comunidades autónomas tienen competencias en confeccionar su propia prueba.

El conseller Marzà aseguró ayer que una Selectividad única en toda España «no se ajustaría a la realidad» de lo que se imparte en los centros de los diferentes territorios. No obstante, defendió que los criterios y el nivel de dificultad sean «lo más homogéneos posibles» para garantizar a los alumnos «la igualdad de oportunidades». Añadió que es evidente que «se deben unificar criterios lo que no quiere decir que se unifique la prueba no solo por una cuestión competencial sino de realidad porque lo que se da en los centros educativos no es lo mismo en un territorio que en otro».

Sobre las declaraciones de Celaá, Marzà ha explicado que lo que dijo es que «quiere hacer una comisión para estudiar las dificultades de los exámenes». Y aseguró que si hace falta crear una comisión para mejorar la coordinación, la Comunitat Valenciana participaría. No obstante, recalcó que ya se producen reuniones entre los coordinadores de las pruebas de acceso de los diferentes territorios y que, de hecho, «no hay grandes diferencias a nivel práctico».