La valenciana María Muñoz y otros independientes se afilian a Cs en medio de la crisis

Los diputados de Ciudadanos María Muñoz, Marcos de Quinto, Edmundo Bal y Joan Mesquida, que concurrieron a las elecciones al Congreso como candidatos independientes, han decidido afiliarse al partido. Así lo ha comunicado la formación naranja este martes, en medio de la crisis abierta por las críticas internas y la dimisión de dos miembros de la Ejecutiva.

La portavoz del Comité Ejecutivo y portavoz en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, ha dado la bienvenida al partido a los nuevos afiliados que antes eran independientes, entre los que se encuentra Muñoz, diputada por Valencia; De Quinto y Bal, por Madrid; Mesquida, por Baleares; el presidente del grupo parlamentario de Cs en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta.

Mesquida, exdirector general de la Policía Nacional y la Guardia Civil y secretario de Estado de Turismo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado en Twitter por qué se ha convertido en militante de Ciudadanos.

"Creo en la unidad de España, la igualdad de derechos, el Estado del bienestar, el apoyo a las familias, los emprendedores y los autónomos, el respeto a las víctimas del terrorismo y la equiparación salarial" de los policías y los guardias civiles con los agentes de los cuerpos policiales autonómicos; "esto no va de rojos y azules", ha señalado.

Otra de las nuevas incorporaciones a Cs es el abogado del Estado Edmundo Bal, que fue cesado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez por negarse a justificar una acusación solo por sedición, y no por rebelión, a los impulsores del proceso independentista en Cataluña.

"Me afilié a Ciudadanos la semana pasada porque defiende mis valores y mis ideas. Nadie me lo pidió, Nunca participo en un proyecto 'a medias', siempre me comprometo", ha manifestado en la misma red social.

Cs "NO SE HA MOVIDO" EN SU OPOSICIÓN A SÁNCHEZ

Por su parte, Daniel Pérez ha señalado que, en los cinco meses que han pasado desde que se presentó como candidato a las elecciones autonómicas en Aragón, ha constatado que su "sintonía" con el proyecto de Cs y con su presidente, Albert Rivera, es "total". Por eso "hoy reafirmo este compromiso y anuncio mi afiliación al partido", ha añadido.

Rivera le ha agradecido su compromiso con la formación naranja: "Es un honor que una persona de tu valía y calidad humana dé este paso al frente. Y una gran noticia para Ciudadanos, para Aragón y para España. Sigamos trabajando juntos por la igualdad y la libertad".

También el que fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Oviedo es desde ahora militante del partido. "Hoy más que nunca reafirmomi compromiso con el proyecto de Ciudadanos, de cambio sensato y de centro. Anuncio, además, mi afiliación a un partido que no se ha movido de la línea anunciada antes de las elecciones de no apoyar a un sanchismo vendido a los independentistas", ha afirmado Cuesta.

DE QUINTO EN LA EJECUTIVA Y BAL, PORTAVOZ ADJUNTO EN EL CONGRESO

Estas nuevas afiliaciones se producen mientras Cs atraviesa un momento complicado por las presiones externas e internas ante su política de pactos. El secretario de Programas y Áreas Sectoriales y portavoz adjunto en el Congreso, Toni Roldán, renunció el lunes a sus cargos públicos y orgánicos y abandonó el partido tras criticar el veto al PSOE, el mayor acercamiento al PP y que no se combata suficientemente a la "ultraderecha" de Vox.

Poco después, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el también eurodiputado Javier Nart promovieron una votación en la Ejecutiva para revisar la postura del partido ante la investidura del próximo presidente del Gobierno y abrirse a negociar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ante el resultado de la consulta, mayoritariamente a favor de mantener la estrategia actual, Nart abandonó su puesto en la dirección de Cs.

Tras las dos dimisiones, el partido anunció que Marcos de Quinto había ingresado en el Comité Ejecutivo y que Edmundo Bal ocuparía la portavocía adjunta que Roldán dejó vacante. Sin embargo, aún no ha dicho quién será el nuevo secretario de Programas y Áreas Sectoriales ni quién sustituirá a Nart.