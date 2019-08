Participación destina 163.710 euros al fomento de la responsabilidad social

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática destinará 163.710 euros al fomento de la responsabilidad social entre entidades locales y asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, según ha anunciado la Generalitat.

Un total de 54 entidades locales, asociaciones y organizaciones sin finalidad lucrativa de la Comunitat Valenciana recibirán ayudas que llegan a los 4.950 euros para la realización de acciones de formación, divulgación o de otro tipo relacionadas con la responsabilidad social.

La cifra final representa aproximadamente el 61 % del presupuesto destinado inicialmente a esta finalidad, estipulado en principio en 270.000 euros, y que finalmente no ha llegado a agotarse, dado que cada entidad solo podía aspirar a recibir una ayuda máxima de 5.000 euros.

La cuantía máxima que podían recibir era de hasta 5.000 euros por entidad y el importe finalmente concedido depende de la puntuación sobre 10 obtenida de acuerdo a criterios objetivos de valoración y otorgamiento como por ejemplo el plan de actuaciones, viabilidad y coste total; la repercusión prevista; la experiencia, trayectoria y especialización de las entidades y asociaciones; y del uso del valenciano en las actividades.

Fueron 82 las entidades locales, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro las que se presentaron a la convocatoria, publicada en abril, pero 17 solicitudes no se admitieron por no ajustarse a lo exigido o a la finalidad de la misma o bien por haberse presentado fuera de plazo.

Otras 11 quedaron excluidas por desistimiento al no aportar la documentación que se les requirió, hacerlo de forma incompleta o incorrecta, no enmendarla o mejorarla o simplemente no haber accedido al contenido del requerimiento o no haber atendido al mismo.

A las mencionadas subvenciones podían acceder, en régimen de concurrencia competitiva, todas las asociaciones sin finalidad lucrativa con domicilio social o delegación permanente en la Comunitat así como también municipios, entidades locales menores, áreas metropolitanas y consorcios con un proyecto en la línea que marcaba la convocatoria.

Así, sobre la cantidad que se ha considerado subvencionable en cada caso respecto al importe solicitado por cada entidad, asociación u organización se ha otorgado la parte proporcional que marca la puntuación obtenida, siempre sin superar el umbral de los 5.000 euros estipulados, y la ayuda máxima concedida ha sido de 4.950 euros.