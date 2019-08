No se plantea volver a València tras su reciente salto a Madrid

Vicente Betoret, que en septiembre se estrena como portavoz del PP en la Comisión de Economía y Empresa del Congreso, asegura que actualmente no se plantea volver a Valencia, donde fue diputado la pasada legislatura en Les Corts y presidió el PP provincial. Entonces aspiraba a repetir en el cargo al frente del PP, aunque finalmente se constituyó una gestora hace dos años tras un proceso en el que también se presentó para la dirección la considerada candidata de Bonig, Mari Carmen Contelles.

Esa vuelta a València sería «incompatible», recalca, con su reciente salto a Madrid. «Salvo que el presidente Pablo Casado me dijese que lo tengo que hacer, que no creo, no entra en mis planes ahora mismo. Estoy en Madrid con la intención de dedicarme a lo que me han encomendado, tanto en el partido como en el Congreso», subrayó. Respecto al PP provincial, -cuya gestora está presidida por el alcalde de Alfafar Juan Ramón Adsuara-, Betoret condiciona de nuevo el congreso para la elección de la dirección a la situación política nacional y remarca que es algo que tienen que valorar los alcaldes, ediles y afiliados, puesto que no le «corresponde» a él y «estaría feo» que lo hiciera.