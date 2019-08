El 36,5% de los valencianos reconoce que no recoge los residuos que se encuentra en la playa

La mayoría de los valencianos abogan por impulsar medidas que limiten la generación de basura en las playas, e incluso un 30,2% considera que no están limpias. Sin embargo, un un 36,5% reconoce que no recogen los residuos que se encuentran, según el estudio "Tenemos otro latido" de la empresa fabricante de envases Ball. Además, el informe de la multinacional registra los hábitos de los valencianos en las playas entre los que destacan: el uso de botellas de plástico, la preferencia por comer en la playa en lugar de hacerlo en restaurantes o en casa, y que la comida preferida para llevar a la playa son los bocadillos.

A pesar de que la Comunitat Valenciana tiene 135 banderas azules, las cuales garantizan el cumplimiento de limpieza de las mimas, los valencianos no se conforman. Según los datos recogidos por el estido "Tenemos otro latido" de la empresa de envases Ball, un 30,2% de los valencianos cree que las playas de su región no están limpias. Es por ello que un 95,6% de la población de la Comunitat Valenciana, lo que supone una mayoría significativa, aboga por impulsar medidas que limiten la generación de basura y residuos en las playas y promuevan un correcto reciclado. En esta línea, la mayoría de los entrevistados de València se muestran a favor de tomar medidas que regulen el consumo de tabaco en las playas, iniciativa de la que ya ha tomado partida algunas playas como la de Oropesa, según informó Levante-EMV.

El estudio promovido por Ball Beverage Packaging registra los hábitos de consumo y reciclaje en la playa de los españoles. Según este informe, un 95% de los valencianos asegura estar concienciado de la necesidad de recoger la basura que generamos en las playas. A pesar de esto, el estudio revela que todavía un 36,5% de los valencianos no recoge los residuos que se encuentra. El resto de los valencianos sí se muestran más comprometidos con el medioambiente. De estos, un 32,1% recoge y tira al contenedor más cercano la basura que se encuentre y solo un 28,3% la recoge y la recicla depositándola en el contenedor adecuado. La media a nivel nacional es algo superior a la valenciana: el 31,1% recoge, pero no recicla y el 32'9% recoge y recicla. No obstante, y ante la frecuente situación de encontrar los contenedores amarillos llenos en las playas, el 93,7% de los valencianos cree que son necesarios más puntos de reciclaje.



¿Cuál es el envase de bebidas ideal para la playa?

La creciente preocupación por la sostenibilidad del entorno y la gestión de residuos en las playas está haciendo que los españoles también se planteen su forma de consumir y apuesten cada vez más por envases sostenibles. Según el estudio "Tenemos otro latido", la mayoría de los valencianos coinciden en que el envase ideal para el verano debe cumplir 3 requisitos: ser ligero y fácil de llevar, reciclable y que sea resistente a las altas temperaturas.

La empresa Ball expone que la lata de aluminio es el envase que cumple con todos estos requisitos "Además, son sostenibles e infinitamente reciclables. Cada vez se perfila más como el envase de preferencia de otros tipos de categorías de bebida como el agua", comenta Cyrille Vecchi, manager de Asuntos Públicos y Sostenibilidad para el Sur de Europa de Ball.

Las latas de bebidas son el envase más reciclado del mundo, con una tasa del 69%. De hecho, el 75% del aluminio que se ha producido a lo largo de la historia sigue en uso en la actualidad. Estos son algunos datos que evidencian por qué la lata representa el verdadero paradigma de la economía circular. Por otra parte, las latas de aluminio presentan cualidades únicas frente a otros envases como el hecho de ser ligeras o mantener la bebida fría.

Precisamente, el informe citado expone que las latas de aluminio son el envase de bebida que los valencianos suelen llevar a la playa en su nevera portátil, según afirma un 67,3%. El segundo envase más utilizado por los valencianos es la botella de plástico, que suponen un 66%. A nivel nacional los datos son similares, pero la botella de plástico adquiere la primera posición de preferencia con un 63,2%, seguida de las latas de aluminio con un 62,2%., se sitúa la botella de plástico.



¿Qué prefieren comer y beber los valencianos en las playas?

La empresa de envases ha analizo los hábitos de consumo en las playas, los cuales reflejan lo siguiente: los valencianos prefieren llevarse la comida preparada desde casa y pasar allí el día, como asegura un 49,7%, antes que volver a casa para comer (31,4%) o comer en los chiringuitos (17%).

La comida que triunfa en las playas valencianas son los bocatas o sándwiches. Estos son los favoritos (para un 47,8%), seguidos de la tortilla de patata (18,9%), las ensaladas de pasta (25,7%) y el gazpacho o salmorejo (3,8%). un 20,3% . Los españoles eligen los filetes empanados, comida que queda descartada entre las favoritas de los valencianos para comer en la playa.

En cuanto a la bebida, las más predilectas para refrescarse en la playa son: en primer lugar, el agua (51,6%), los refrescos (23,9%), la cerveza (16,3%) y las bebidas isotónicas (4,4%)