Investigan cinco posibles casos de listeriosis en valencianos que viajaron a Andalucía

Habían viajado a Andalucía este verano y, tras sufrir alguno de los síntomas vinculados a la infección por listeriosis, decidieron acudir a sus centros de salud para saber si la carne mechada que consumieron en sus vacaciones era o no la que está detrás del brote de la enfermedad, de la marca La Mechá y que deja ya dos fallecidos, 195 casos confirmados, otros 22 probables y 64 en investigación. Se trata de doce valencianos que, tras comer este tipo de carne en Andalucía, han mostrado diversos síntomas y han decidido por precaución, acudir a sus médicos para saber si están infectados.

De los doce, siete casos han sido descartados: dos por remitir los síntomas y los otros cinco vía analítica tras dar negativos los controles de sangre a la bacteria de la Listeria Monocytogenes. Quedan, por tanto, cinco casos que están bajo investigación y a la espera de que las analíticas concreten o no si están infectados aunque ninguno se encuentra hospitalizado.

Así lo confirmó ayer la consellera de Sanidad Ana Barceló antes de entrar a la reunión que el ministerio celebró con las comunidades autónomas para hablar del brote. Barceló insistió en que, tal como adelantó este diario, la carne contaminada de la firma Magrudis no se llegó a comercializar en la C. Valenciana por lo que, por ahí, «no tiene ningún riesgo», apuntó la consellera. «Hemos analizado que no ha llegado a la Comunidad Valenciana el producto que se ha consumido en Andalucía», añadió.

Eso sí, pueden darse casos, como ya ha sucedido en otras comunidades, en que sean las personas y no el producto el que haya viajado al foco del brote y haber consumido producto infectado por la bacteria por lo que no es descartable que hubiera casos en la Comunitat Valenciana, al igual que ha sucedido en otras regiones.



Incubación de 70 días

Hay que recordar que, conforme han pasado los días desde que se confirmara el brote y se retirara del mercado la carne mechada, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha pedido también la retirada de una decena más de productos comercializados por la empresa Magrudis, además de carne mechada vendida bajo marca blanca después de comprobar la presencia de la bacteria en la maquinaria de la firma de Sevilla.

Se trata de productos como el chicharrón andaluz, lomo al jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón, además de diversas presentaciones de zurrapa, pringá, manteca colorá y crema de carne mechada.

Además, otra de las características de la listeria es que su periodo de incubación llega hasta los 70 días, aunque el periodo medio es de 21 días, por lo que una persona puede ser durante semanas portadora asintomática, «a lo mejor con un poquito de diarrea», según el doctor Alfonso Carrascosa, experto en seguridad alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Desde la Conselleria de Sanidad confirmaron que, desde principios de enero, se han confirmado 21 casos de listeriosis en la Comunitat Valenciana aunque ninguno relacionado con un brote. En total, en España la infección deja centenares de casos, 353 en 2016.

La listeriosis suele ser banal en la mayoría de los casos en personas sanas, pero puede ser grave en bebés, mayores y pacientes con enfermedades inmunodepresoras, además de en las gestantes. De hecho, puede causar presencia de bacterias en sangre (bacteremia) e incluso meningitis o meningoencefalitis, explica Carrascosa. Además, es la bacteria que «produce toxiinfecciones alimentarias de mayor mortandad» y, aunque depende de la virulencia de la cepa, esta es superior al 10 % entre los mayores de 65 años y los niños.