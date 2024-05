"Me parece muy bien que el hospital de Manises sea público, pero necesitamos más médicos"

El hospital de Manises es, desde hoy, público. La conselleria de Sanidad inicia el proceso de reversión mediante el cual la gestión del centro será al cien por cien por parte de la administración pública; también gestionará el personal médico. De hecho, Sanidad ha ampliado la plantilla de facultativos en 431 trabajadores y ha apostado junto con la anterior concesionaria, Sanitas, y el personal por una transición "fluida", según Marciano Gómez, para que la ciudadanía no haya notado el cambio y sea "un día más en la atención hospitalaria". Pero, ¿cómo lo está viviendo las personas usuarias, los vecinos y vecinos?

Funcionamiento rutinario

A lo largo de la mañana, el ambiente ha sido de bastante normalidad entre los usuarios que entraban y salían del edificio sanitario. Algunos de ellos conocían la noticia de la reversión, mientras que otros lo desconocían, aunque no han dudado en alegrarse por la gestión pública del hospital de Manises. Era el caso de Marisol, vecina de Quart de Poblet, que se acercaba a la puerta del hospital cuando le hemos preguntado desde Levante-EMV. "Me parece una buena noticia, pero creo que deberían contratar más médicos y personal de enfermería", explicaba e incidía que, hasta ahora, las citas para el especialista o una cirugía eran "muy largas". En su caso, asistía hoy a una consulta para la que lleva esperando casi dos años y medio.

Antonio y Paqui a su salida de Urgencias del hospital de Manises. / Germán Caballero

Al entrar, se ha cruzado con Antonio y Paqui, vecinos de Aldaia, que salían del servicio de Urgencias. Desconocían la noticia de la reversión, pero no lo han apreciado en la asistencia sanitaria. "No tenemos queja, venimos de Urgencias y todo ha funcionado con normalidad", comentaban; antes de asegurar estar "muy contentos" con la atención recibida.

¿Cómo ha funcionado el hospital hasta ahora?

Rafa, vecino de Manises, en el primer día de la reversión del hospital de Manises. / Germán Caballero

La congestión asistencial es una de las preocupaciones de Rafael, residente en Manises, quien auguraba esta mañana que el servicio se demoraría ahora más, aunque es cierto que la población a la que da cobertura el centro es la misma que hasta ayer, cerca de 200.000 personas. "Es una multitud enorme porque no hay bastantes enfermeras y médicos", pero aun así celebraba la reversión. De hecho, como usuario, no tiene demasiadas quejas, especialmente, durante los seis años que el doctor Cavadas atendió a su mujer antes de fallecer. Eso sí, señalaba que parte del personal de la concesionaria era "gente inexperta, sobre todo, enfermeros que no te atendían como es debido".

También ha opinado sobre el paso a la gestión pública Mercedes. Llegaba de Aldaia para asistir a su sesión de quimioterapia y, aunque no se había enterado de la reversión, se mostraba a favor "si es para bien". Hasta ahora, ella está muy contenta con la atención en oncología. "Me han tratado siempre muy bien", trasladaba a los medios de comunicación.

Mercedes, vecina de Aldaia, a su llegada al hospital de Manises. / Germán Caballero

Suscríbete para seguir leyendo