El Gobierno liberará en diez días 450 millones que adeuda a la Generalitat

El Consell se levantó ayer con una noticia que llevaba esperando semanas: el Gobierno central desbloqueará en diez días los 4.500 millones de euros que adeuda a las autonomías por las entregas a cuenta de la financiación autonómica. A la Comunitat Valenciana le corresponden 450 millones de euros que podría recibir en los diez días siguientes al lunes, cuando la convocatoria electoral del 10 de noviembre se formalice.

Precisamente, ha sido el fracaso de Pedro Sánchez para formar gobierno lo que le ha permitido reinterpretar el informe de la Abogacía General que impedía liberar estos fondos. El principal argumento que esgrimía era que con las entregas a cuenta se podía condicionar la acción de un posible gobierno antes del 23 de septiembre. Como esa opción ya no está sobre la mesa, el Ministerio de Hacienda entiende que no habrá un gobierno en «plenas funciones» hasta finales de año, tal como marca el calendario electoral. Por ello, el argumento de la Abogacía de que un gobierno en funciones no podía tomar decisiones financieras que condicionen a un gobierno salido de las urnas dentro del ejercicio en curso, ya no se daría.

Eso da margen al gobierno de Sánchez, que será interino a partir del lunes y le permitirá hacer las transferencias dentro de la legalidad. La Generalitat espera recibir los 450 millones en los siguientes días, «cuanto antes mejor», señalaron desde Presidencia. Además, reconocieron que esta solución era una de las alternativas que el Gobierno se planteaba para rebajar la tensión financiera de las comunidades. La otra vía era hacer efectiva la transferencia tras la investidura de Pedro Sánchez el 23 de septiembre, lo que permitiría con plenos poderes ejecutar los pagos.

Los 450 millones no serán la solución definitiva pero sí algo de oxígeno financiero para las cuentas autonómicas. Cataluña cerró su presupuesto en agosto y aunque en la Comunitat Valenciana el Consell insistía en seguir la hoja de ruta marcada, la noticia da una tregua a la tensión financiera que acuciaba a Tesorería.

No obstante, el anuncio de Montero tiene un sabor agridulce. El ingreso millonario no evitará que el Consell aplique «medidas de contención del incremento del gasto». Los 450 millones irán directos a Tesorería, pero hay que aplicar una retención del crédito de 438 millones.

Así lo explicó Puig el lunes tras la reunión con la ministra. Allí logró el compromiso de transferir los 250 millones una vez se presente el Plan Económico y Financiero (PEF), indispensable hasta ahora para liberar el pago del FLA extraordinario del cuarto trimestre. De esa misma reunión se extrajo el compromiso de Montero de hacer llegar el resto de fondos «cuanto antes», por lo que en Presidencia creen que la ministra «cumple con el compromiso que asumió con el president». Una vez logradas las entregas a cuenta de la financiación autonómica, el ministerio debería abonar también la liquidación del IVA de 2017, que asciende a 280 millones.

En las filas socialistas, el anuncio del ministerio es un gesto de complicidad con el Consell. El portavoz de Hacienda en las Corts, José Muñoz, cree que el gobierno de Sánchez es «confiable» y que la reunión de Puig con Montero «ha dado sus frutos». «Después de muchos años de abandono del PP, ya era hora de que un Gobierno se preocupara por los problemas valencianos», dijo Muñoz.



Bonig: «Se juega con el dinero y Puig no dice nada»

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reclamó a Sánchez que «pague la totalidad de la deuda» de la C. Valenciana: «Los valencianos le decimos basta, estamos cansados de que utilice el dinero de los valencianos a su antojo y nos engañe». Ante esa situación, criticó que Ximo Puig «no haga ni diga nada cuando se juega con el dinero de los valencianos». Además, reclamó los 1.500 millones de dependencia, desplazados sanitarios y entregas a cuenta.