La Comunitat Valenciana lidera la subida en inversión educativa

La Comunitat Valenciana encabeza la lista de autonomías en las que más ha aumentado la inversión en Educación en la última década. En concreto, el Consell invirtió en 2018 un total de 500,7 millones de euros más en Educación que en 2009. Así se refleja en los datos que ha revelado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en los que se detalla que en la C. Valenciana se ha pasado de los 4.409 millones de euros en 2009 a los 4.549,7 presupuestados en 2018, con altibajos por la crisis. Así, el desembolso en la última década ha aumentado un 11,36 %.



Con estas cifras, la valenciana es la autonomía que protagoniza la mayor subida, por delante de Baleares (7,51 %) y Extremadura (2,57 %), y más de 15 puntos por encima de la media estatal, que se queda en números rojos: en España, la inversión baja un 4,04 %, lo que se traduce en 1.646 millones de euros menos, según los datos de la asociación, que utiliza el Ministerio de Hacienda como fuente principal.



Cataluña, la Rioja y Castilla-La Mancha son el farolillo rojo del gasto educativo, ya que ahí la inversión ha caído un 12, un 15,32 y un 15,75 % en los últimos años.



No obstante, la Comunitat Valenciana pierde su ventaja si el punto de vista se situa en el gasto por habitante. Ahí, es la sexta autonomía, con 916,79 euros, lo que suponen 333,3 menos que la primera, el País Vasco, donde la inversión es de 1.250,09 euros, y 94 menos que la segunda, Navarra (1.010,79). La primera CC AA con régimen común que aparece en el listado es Extremadura (970,6 euros por habitante), que invierte 53,81 euros más que la C. Valenciana. Por detrás se sitúan Cantabria (938,07) y Murcia (922,79 euros).



A pesar de esto, en este indicador la Comunitat Valenciana también esta por encima de la media estatal de 840,6 euros por habitante. A la cola están Madrid (691,79), Asturias (732,84) y Cataluña (753,47).









Altibajos por la crisis

El objetivo del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales es mostrar cómo la crisis económica ha afectado al gasto social en las diferentes comunidades autónomas. Aunque en los presupuestos del año pasado los números son positivos, en los datos se aprecia que es de 2012 a 2014 cuanto más se resiente la inversión educativa valenciana, a causa del decreto de recortes que el PP aprobó en 2012.En 2007 y 2008 se partía de una inversión en Educación de 3.570 y 3.887,2 millones de euros, que aumentó hasta los 4.409 en 2009 y también se mantuvo por encima de los 4.000 millones en 2010 y 2011. De 2012 a 2015, el Consell popular volvió a situar la inversión educativa por debajo de los 4.000 millones (3.758, 3.774 y 3.760) que no aumenta hasta 2015, cuando se ejecutan 3.910,5 millones.Es ya en los primeros presupuestos del Botànic, en 2016, cuando se sobrepasan de nuevo los 4.000 millones de euros, que crecen hasta llegar a los 4.549,7 millones de 2018. Es la reversión paulatina de estos recortes de 2012 lo que provoca que la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà aumente el gasto en los últimos cursos, con medidas como la bajada de ratios o las «macrooposiciones», que han provocado que la inversión actual ya se prevea de más de 5.000 millones.A pesar de la crisis, la C. Valenciana sale bien parada en los datos de inversión de servicios sociales. En total, incluyendo Sanidad y otros gastos, la cantidad asignada ha aumentado en 546 millones de euros entre 2009 y 2018, un 82,4 % más. Esto supone el mayor incremento de España, según la asociación.