Solo uno de cada cuatro jóvenes puede emanciparse antes de los 30

La precariedad laboral es uno de los temas que más preocupan a la juventud de entre 15 y 30 años, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que indica que sólo uno de cada cuatro jóvenes podrá emanciparse antes de los 30 años y que la precariedad laboral provoca que un 30 % de los jóvenes esté en riesgo de exclusión social.

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, que ha presentado el Estudio Sociológico de la Juventud de la Comunitat Valenciana, y ha mostrado su preocupación por el aumento de comportamientos machistas en los chicos jóvenes: "Es necesario que haya educación en la igualdad desde todos los ámbitos de la educación", ha expresado Blasco.

Por su parte, el profesor titular de la Sociología de la Universitat de València, Ramón Llopis, ha indicado que "la juventud valenciana es plenamente consciente de que la vida cotidiana está plena de actitudes y comportamientos machistas pero hay algunos grupos de jóvenes que niegan esta circunstancia y la consideran una exageración propia de las mujeres".

El ocio es una de las cuestiones que más valoran los jóvenes valencianos, sobre todo las relaciones entre iguales en los fines de semana y las salidas nocturnas, en las que el alcohol y las drogas siguen teniendo cierto protagonismo.

"Esto se debe a que no sólo queremos salir de fiesta, hay que ver el porqué ocurre, y es debido a que hay un ocio nocturno hegemónico que, al no tener trabajo ni un salario digno, no tenemos dinero suficiente para realizar otro tipo de ocio. Por ejemplo, es más fácil comprar una botella de alcohol entre cinco personas que ir al cine", ha argumentado Blasco.

El no poder emanciparse ni tener un trabajo digno repercute, según la presidenta del Consell de la Juventut, en cómo se participa en la sociedad y en la vida política, debido a que "muchas veces es necesario tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, y esto hace que nos quite tiempo para poder participar".

Otro de los puntos tratados en los grupos de discusión que han participado en este estudio es la educación, ya que, según los jóvenes, la educación universitaria ya no es una "garantía para un futuro profesional de éxito".

"Tenemos que tener en cuenta todas las ramas que no engloba la educación curricular y no olvidarnos de la tarea tan importante que hacen las entidades sociales que realizan educación no reglada para que la participación de la gente joven se haga efectiva en todos los ámbitos", ha apuntado Blasco.

El estudio, que se ha realizado durante doce meses, ha contado con la participación de doce grupos de discusión en tres rangos de edad distintos, de entre 15 y 18 años, 19 y 24, y entre 25 y 30 años de edad, y se encuentra disponible en la página web del Consell de la Joventut.