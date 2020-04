La C. Valenciana estará preparada "en los próximos días" para la desescalada

La Comunitat Valenciana podría estar preparada para aplicar la desesclada gradual del estado de alarma en cuestión de "10 o 15 días". Así lo ha confirmado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien asegura que el sistema valenciano estará "próximamente" en condiciones de de cumplir las cuatro indicaciones que ha planteado el Gobierno.

"Tendremos capacidad en Atención Primaria suficiente, seremos capaces de detectar los casos de covid-19 precoces, tendremos camas UCI suficientes y tenemos una infraestructura para atender a las personas contagiadas que necesitan un apoyo fuera del domicilio", ha asegurado el presidente.

Sin embargo, habrá que esperar a mañana para que se concreten los parámetros objetivos para aplicar esa desescalada y que las comunidades puedan comenzar el proceso de suavizar las restricciones.

Además, Puig ha reconocido que la desescalada no afectará a toda la C. Valenciana por igual. "Habrá diferencias en momentos y cuestiones determinadas", ya que no es lo mismo las zonas de interior que las costeras, por ejemplo. "Para eso tiene que haber una claridad enorme, porque si no se puede crear un problema", ha explicado Puig.