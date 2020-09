Primer fin de semana en el que bajan los contagios tras dos meses de escalada

El primer fin de semana de septiembre, que acaba de concluir, es el primero de todo el verano en el que el número de nuevos contagios registrados ha bajado, después de más de ocho fines de semana con el virus en expansión constante. Son 1.847 nuevos contagios desde el pasado viernes 4 de septiembre a este lunes, día 7, una cifra nada despreciable pero es un 11,75 % más baja a la registrada en las mismas fechas de la semana pasada y es la primera vez que esto ocurre ya que en todo el mes de junio, julio y agosto, las actualizaciones de datos de los fines de semana por municipios (que aglutinan cuatro días de casos notificados y que ofrece la Conselleria de Sanidad) no han hecho más que superarse de una semana a otra.

De hecho, el último fin de semana de agosto se registraron 2.093 casos, un 57 % más que una semana antes. Los índices de crecimiento varían de un semana a otra pero la pauta era la misma: más contagio y con una evolución al alza importante: el último fin de semana completo de julio se registraron 411 casos, una semana después fueron 609. El fin de semana del 15 de agosto, con media España de vacaciones, se notificaron ya 1.191 nuevos positivos y casi el doble el último fin de semana de agosto.



Coyuntural o tendencia

Ahora, y tras este primer fin de semana «de alivio», habrá que esperar a ver la evolución semanal para poder decir si se trata de una coyuntura puntual o de una tendencia real que confirme que estaríamos doblando por fin la curva de esta segunda oleada de la pandemia que ha tenido en agosto su punto máximo.

Pese al miedo que genera la vuelta a las aulas, los expertos esperan que la vuelta a la normalidad que supone el mes de septiembre, sobre todo con el fin de las vacaciones, sea un punto a favor en el control de esta oleada de rebrotes por lo que significa de fin de las vacaciones, de la mayor movilidad y, sobre todo, de la disminución de la agenda social: menas quedadas, menos celebraciones y menos «nofiestas» que han supuesto el verdadero germen del aumento de casos este verano.

También se ha de tener en cuenta que desde mediados de agosto, tanto en València ciudad como en el resto de la Comunitat Valenciana, el ocio nocturno ha tenido que cerrar sus puertas y las medidas en restaurantes son más estrictas aunque la recomendación de no reunirse más de 10 personas y de no relajar las medidas de prevención en este tipo de reuniones, no dejan de ser eso, recomendaciones, por mucho que en València capital estén prohibidas oficialmente.

Se han reducido también, en este último fin de semana, el volumen de municipios en los que se han detectado casos nuevos: si hace una semana eran 204, en este pasado fin de semana los afectados han sido 193 de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana.

El análisis de datos municipio por municipio deja varias conclusiones. Como siempre, València ciudad, la más poblada, vuelve a sumar el mayor número de casos, 456, una cifra más moderada cuando una semana antes notificaba 598 casos. Alicante, sigue como segunda ciudad con más positivos, 170, aunque su evolución en este caso no es tan positiva. Son casi tantos casos como la última actualización y la evolución de las últimas semanas es al alza. Y mientras Castelló baja al séptimo puesto en casos PCR con 42 notificados, destacan entre los municipios más afectados este fin de semana poblaciones como Pilar de la Horadada o Torrent, ambas impulsadas por los graves brotes en residencias que se han conocido estos días.



Hacia la costa

Además, el aumento de casos se concentra en este caso en municipios de costa. Dénia se convierte, de hecho, en el tercer municipio más afectado este fin de semana con 63 casos, Gandia en quinto lugar con 51 nuevos positivos o poblaciones como Benidorm o Xàbia. En el caso de Dénia, los positivos han vuelto a repuntar después de un pico a finales de agosto. Sanidad ha informado estos días de varios brotes en la ciudad: el pasado día 4 dos con 6 casos cada uno de origen laboral y social y el día 2 de septiembre otros dos brotes con 11 casos relacionados en total y el mismo origen mixto. En Gandia ha sucedido algo parecido: en estos primeros días de septiembre se han notificado varios brotes pero, en este caso, todos de ámbito laboral.



672 casos y dos víctimas más

Los datos diarios notificados ayer por Sanidad apuntalan la idea de que esta bajada puede ser una tendencia: el lunes se registraron 672 nuevos positivos. El martes pasado fueron 902 y una semana antes 772. Según el detalle ofrecido por Sanidad, la mayoría se han localizado en la provincia de Valencia, 387; otros 214 en la de Alicante y 71 en la de Castelló. Además, se han dado otras 599 altas y paulatinamente está bajando el porcentaje de casos activos: a día de ayer eran 5.826 casos, el 15,59 % del total de positivos.

Las cifras que no remiten son las de fallecidos y nuevos hospitalizados por la covid-19. La Conselleria de Sanidad notificó ayer otras dos muertes, en este caso dos internos en residencias de ancianos de Castelló y de Valencia. Además, el número de pacientes ingresados en hospitales ha vuelto a subir: son ya 465 personas hospitalizadas, cuando el lunes había 453 personas. Por contra, baja en una persona el volumen de pacientes más graves en UCI: de 72 a 71.

Por otro lado, Sanidad informó de otros 33 brotes con 167 casos vinculados. Solo tres de los 33 brotes tienen un origen laboral ya que la inmensa mayoría se relacionan con contagios en el ámbito social de las reuniones con amigos o familia. Así, hay brotes de 10 casos relacionados en Xàtiva, Algemesí o Alicante mientras que hay un brote en Bolbaite con cuatro casos vinculados y origen «en el ámbito del ocio».

La cifra que también ha empeorado es el volumen de residencias de mayores afectadas por la pandemia: son 52, siete más que un día antes tras sumar una nueva en Alicante y otras seis en Valencia. Otros 15 residentes han dado positivo así como 8 trabajadores más aunque siguen siendo siete las residencias intervenidas.