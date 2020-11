La primera jornada de PCR obligatorias en los aeropuertos de Valencia y Alicante está transcurriendo con normalidad, con una veintena de vuelos programados procedentes de países como Suiza o Turquía, y controles fluidos y sin colas ni incidencias destacadas.

Viajeros llegados a Manises procedentes de Zurich (Suiza) han señalado a los medios de comunicación que si no dispones de la prueba no subes al avión en el país de origen, pero también han expresado su extrañeza porque al llegar no les han solicitado el documento. "Si no lo tienes, no subes; así que aquí los que suben lo tienen. Pero aquí no lo hemos enseñado y ya que lo tengo, me parece que debo enseñarlo", ha exclamado una de las pasajeras.

Según fuentes de AENA, la mayoría de los turistas llevan la prueba realizada con 72 horas de anterioridad. Los controles se han iniciado este lunes para las 18 llegadas internacionales programadas entre los 65 países a los que España considera de riesgo. Un total de 13 de estos vuelos aterrizan en Alicante y otros cinco en Valencia.

El Formulario de Control Sanitario recoge a partir de este lunes una nueva pregunta: si dispone de PCR realiza en las 72 horas previas. Este formulario, que se rellena de manera electrónica antes de realizar el viaje, genera un código QR al que podrán acceder los funcionarios de Sanidad Exterior.

Las compañías deben revisar que el pasajero cuenta con el código antes del embarque aunque, como operan en un estado en el que España no es soberana, no se les puede exigir que no suban a los aviones pasajeros del extranjero, de ahí la habilitación de zonas específicas de aislamiento en las terminales de Manises y El Altet.

Una vez en la Comunitat, si el QR constata que el viajero ha estado en contacto con positivos o no se ha conseguido acreditar que realmente se ha hecho la prueba en las horas previas establecidas y tiene síntomas de Covid, se le realizará test de antígenos. Para ello, se han adquirido 16.800 test para el aeropuerto de Alicante y 8.800 para el de Valencia, según fuentes de Delegación del Gobierno, que señalan que la cifra es suficiente, de momento, dado el número de vuelos y viajeros.

Algunos de los pasajeros del vuelo Zúrich-Valencia han contado a Europa Press que a su llegada al aeropuerto no les han pedido el documento acreditativo de la PCR. La mayoría ha asegurado que llevaban consigo el resultado negativo pero no han tenido que enseñar ninguna comprobación: "El test negativo aquí no me lo han pedido. Lo tengo, lo llevo y digo pues ahora lo voy a enseñar, pero no", ha explicado una pasajera tras hacer escala desde Hamburgo.

Negativo porque "yo lo digo"

Otra joven española ha defendido que tendrían que haber enseñado la prueba porque "es una forma de filtrar" y "si no igual sí que hay gente que se pasa un poco". Ha ironizado que su resultado es negativo: "Pero porque yo lo digo, no porque haya que enseñar el test".

"Lo que nos pareció extraño es que aquí solo nos pidieran el código QR y no nos pidieron la prueba, no nos pidieron que la mostráramos. Cualquier persona puede decir que le da negativo y eso no confirma nada", ha manifestado una de las pasajeras tras pasar un mes en Suiza después de viajar desde su país, Colombia.

Es más, una viajera alemana que ha hecho escala en Hamburgo ha lamentado tener problemas con los documentos en alemán y castellano, porque debían estar en inglés. Otra ha coincidido que "deberían valer los tres idiomas, porque negativo en todos los idiomas es igual, le quitas o añades una letra".

"Tiene que ser en inglés, sino no lo aceptan y no subes. Y hay gente que no ha podido subir en el avión. Y a las cinco de la mañana, ¿dónde vas? Yo al final he despertado a mi hija y me ha sacado del apuro. No lo veo muy justo", ha criticado.

A una de las viajeras que venía de Estocolmo tras hacer escala en Zúrich también le ha sorprendido no tener que enseñar la PCR: "Llevábamos el QR, estaba ya encendida la lucecita verde porque te piden todo. Y entonces ya no nos han exigido sacar la prueba, que la llevamos".

Y a uno de los pasajeros incluso le ha dado tiempo ir y volver a Suiza respetando el plazo de tres días tras hacerse la PCR el viernes en España: "Son 72 horas y hoy he regresado con el resultado negativo". "Sentido no tiene ninguno", ha constatado, aunque ha reconocido que "es la ley".

Si un turista miente en su declaración responsable, se le realiza el test y el resultado es positivo, se le puede imponer una sanción tipificada como grave que oscila entre 6.000 y 600.000 euros, advierten desde Delegación de Gobierno.