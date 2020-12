Bonig y Cantó se ausentan del acto y arremeten contra el Consell

El PP estuvo representado por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y por varios diputados autonómicos y en el caso de Ciudadanos también acudieron varios parlamentarios.

Tampoco estuvo presente el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ciudad donde cada año se celebra el acto; ni la vicealcaldesa de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez. La ciudad celebró ayer actos religiosos por el día de Sant Nicolau.

Pese a su ausencia en el acto de Alicante, Cantó criticó en redes sociales que el Gobierno de España sitúe como partidos de Estado a ERC o Bildu y lamentó que sus representantes se ausentaran del acto celebrado en el Congreso.

El diputado autonómico Fernando Llopis añadió en redes sociales que mientras el Consell homenajeaba a Lluch y a Broseta sus partidos en Madrid «pactan con quienes homenajean a los asesinos de ambos».

También la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró que le parece «fenomenal» el homenaje a Lluch y Broseta, «pero que sepa el señor Puig que el gobierno socialista de Sánchez pacta el presupuesto, que es la ley más importante de gobierno de un país, con quienes mataron al señor Broseta y al señor Lluch».

Bonig reclamó además «dignidad, respeto y justicia con las víctimas de ETA». La lideresa popular añadió que no hay que olvidar nunca la dignidad de la memoria democrática ni el homenaje a las víctimas. «Dignidad, respeto y justicia siempre con las víctimas, que no lo olvide nunca el partido socialista y que no lo olvide nunca el señor Puig», añadió.

La popular aseguró que por eso ayer era más necesario que nunca recordar y homenajear los valores constitucionales.

Por su parte, Ciudadanos distribuyó desde su cuenta oficial en la Comunitat Valenciana un vídeo en el que sus principales cargos llaman a defender España «de quienes quieren romperla».