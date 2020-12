Las farmacias valencianas —solo algunas de ellas— empezarán a recibir durante esta semana y con unidades muy limitadas el primer test rápido de detección de anticuerpos covid-19, el primero que se comercializa para la venta al público aunque eso sí, solo con receta médica.

Así lo confirmaron ayer fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) después de que la cooperativa de distribución de productos farmacéuticos y sanitarios, Cofares, adelantara el sábado que la distribución de dos distintos tipos de autotest covid había comenzado en toda España: Prima Autotest AC covid-19 de Primalab y Biosynex Autotest AC covid-19 de Biosynex Swiss.

Ambos son test que detectan anticuerpos, es decir, si hemos estado expuestos a la infección y hemos desarrollado inmunoglobulinas, anticuerpos frente al coronavirus SARS-CoV-19 con una fiabilidad superior al 90 %, según proclaman los desarrolladores. Además, la prueba —con un coste sobre los 25 euros— se realiza en cuestión de 10 minutos solo con un pinchazo en la yema del dedo y aplicando la sangre en un dispositivo similar al de una prueba de embarazo, lo que facilita el hacerse la prueba uno mismo.

El test, sin embargo, no detecta si el virus está en ese momento en nuestro cuerpo como sí lo hacen otros métodos de diagnóstico como las PCR o incluso los test rápidos de antígenos, lo que deja un margen de utilidad «bastante estrecho» ya que no serían válidos para localizar a personas con la infección activa, solo para saber si se ha pasado la covid o no.

Es este, precisamente, el principal «pero» que los expertos le ponen a estos test. «Creo que la llegada de estos test a las farmacias no va a aportar mucho realmente. No van a resultar muy útiles», aseguraba ayer el especialista en Salud Pública, Juan Antonio Sanz, y todo porque los anticuerpos aparecen un tiempo después de que la infección haya comenzado.

Los anticuerpos que detecta el test son de dos tipos: las inmunoglobulinas M y las G. En principio, las primeras (IgM) detectan los anticuerpos que se generan unos días después de empezar la infección y poder contagiar, y las segundas (IgG) son otro tipo de anticuerpos que guardan la «memoria» del virus.

«Si tenemos una IgM negativa y una IgG positiva es que hemos pasado el virus hace tiempo —explica Sanz— pero el tener una IgM positiva y una IgG negativa tampoco nos asegura que la infección esté en ese momento activa, habría que hacer una PCR, porque además de que la interpretación de este tipo de pruebas presenta muchas dificultades, los resultados que obtenemos de IgM incluso en laboratorio no son concluyentes».

Despejar la curiosidad

Es por ello que, según Sanz, este tipo de autotest quedarán más bien como un recurso «a la carta» para «despejar la curiosidad de saber si hemos pasado el virus» pero no para detectar realmente infectados.

Los laboratorios Primalab así lo explican en su página web al asegurar que los anticuerpos IgM e IgG «aparecen en el plasma de los individuos infectados desde unos pocos días después hasta más de dos semanas después de aparecer los síntomas (...) por esta razón, estos test son una herramienta esencial para controlar tanto a los asintomáticos, que hayan podido estar expuestos al virus recientemente, como para investigaciones de seroprevalencia».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistió ayer en esta idea al asegurar que estos autotest «no son un pasaporte de seguridad absoluta y no nos eximen de tomar medidas de prevención».

Además, no cualquiera va a poder ir a la farmacia y hacerse con el test. Desde el Colegio de Farmacéuticos han insistido en recordar que a la prueba solo se tendrá acceso si un médico así lo pide y expide una receta «y desde luego si hay síntomas compatibles, el médico derivará al paciente a hacerse una PCR, no a la farmacia», apunta Juan Antonio Sanz.

De los dos test de anticuerpos que pueden comercializarse, el primero que llegará a las boticas será el de Primalab pero solo a aquellas que lo hayan solicitado, trabajen con Cofares y en unidades muy limitadas, apenas dos. A partir del 20 de diciembre se espera que se pueda distribuir al resto y que comience la distribución del test Biosynex que tiene similares características.