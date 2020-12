11:25

El ministro, que ha dicho no tener constancia de que el aumento de casos de las ultimas semanas se deba a la variante británica, ha hecho un llamamiento a la cautela de cara a la Nochevieja para que se restrinjan los grupos de personas al máximo posible. "No quiere decir que no podamos celebrar que se vaya este 2020, pero sí de forma distinta, con prudencia y moviéndonos y siendo lo menos posible", ha recomendado. Illa no puede descartar una tercera ola, pero si actuamos con prudencia, como insiste, podemos, en su opinión, si no evitarla, si minimizarla.