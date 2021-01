La nieve acumulada del temporal que ha barrido la Comunitat Valenciana permanecerá una semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que tres factores van a favorecer la continuidad de la capa de nieve y hielo: un anticiclón que dejará los cielos despejados y evitará las precipitaciones, la larga duración de las noches en enero y que la nieve recién caída apenas absorbe el calor del sol. La previsión es que la temperatura puede caer a diez grados bajo cero en el interior de la Comunitat sobre todo a partir de mañana por la noche.

Jorge Tamayo, delegado territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana, incide en que el frío se va a prolongar durante toda la semana con noches gélidas y máximas nocturnas de cero grados en la ciudad de València. «En toda la zona del altiplano (interior de Valencia) la nieve se va a mantener. La previsión es que allí se registren mínimas de entre seis y diez grados bajo cero en la zona de Utiel y Requena», subraya. Tamayo explica que para que se funda la nieve es necesario que la temperatura del aire sea alta o que llueva y esa situación no está prevista. El problema es que la nieve refleja casi toda la luz que incide en su superficie y no absorbe el calor. Las máximas previstas en algunas horas del día en las poblaciones del interior son de entre cinco y seis grados, y no son suficientes para derretir la nieve.

Además, Aemet informa de que se van sa producir placas de hielo debido a la humedad y a las bajas temperaturas nocturnas. Tamayo añade que las mínimas en la costa van a rondar entre los cero y los tres grados y las máximas pueden alcanzar entre los doce y catorce grados. «Esta semana va a ser de frío. La situación se va a mantener como mínimo hasta el jueves o el viernes», destaca.

El presidente de la Asociación Nacional de Geógrafos Españoles y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el catedrático Jorge Olcina, coincide con el pronóstico de Aemet. Olcina asegura que se presenta «una semana muy complicada» con temperaturas muy bajas. «Las mínimas en el interior de Alicante, Valencia y Castelló van a bajar durante toda la semana. La nieve caída permanecerá. En la montaña se quedará bastantes días. Otra cosa es en las ciudades, que tienen medios para limpiarla». El catedrático alerta de que «las máximas a media mañana tampoco van a ser muy altas. Van a rondar entre los seis y siete grados en el interior de la Comunitat Valenciana».

Jorge Olcina insiste en que será una semana de frío intenso. «Es la segunda parte de este temporal de frío y nieve que nos está afectando. Se va la borrasca, pero queda el frío anticiclónico, que es el que produce las heladas nocturnas. Al menos esta semana será de temperaturas nocturnas muy bajas y de heladas, lo que mantendrá nieve», aclara Jorge Olcina.

Las mínimas alcanzaron ayer los cuatro grados bajo cero en Castelló (registrados en la Pobla de Benifassà), dos grados bajo cero en Valencia (Chelva) y uno bajo cero en Alicante (Alcoi).