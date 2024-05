La creació d’empreses cau un 11,6 % en març, al nivell de la pandèmia

El nombre de noves societats mercantils va disminuir un 11,6 % en març respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a sumar un total de 10.683 empreses, la xifra més baixa en un mes de març des de 2020, quan va irrompre la pandèmia de la COVID, segons les dades difoses este divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Amb el descens de març, la creació d’empreses posa fi a dos mesos consecutius d’alces interanuals després dels avanços del 13,1 % i del 7,9 % registrats en gener i febrer, en els quals es van marcar xifres rècord des de 2008 de noves societats constituïdes.

Per a la creació de les 10.683 empreses creades en març es van subscriure més de 472,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un 10,1 % menys que en igual mes de 2023, mentres que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 44.242 euros, va avançar un 1,6 %.

Per part seua, la dissolució d’empreses va disminuir un 21,8 % interanual en el tercer mes de l’any, amb 1.828 societats desaparegudes. D’esta manera, cada dia del mes de març van tancar 59 empreses. De les 1.828 empreses que es van dissoldre en març, el 82,3 % ho van fer voluntàriament, el 6,9 % per fusió amb altres societats i el 10,7 % restant per altres causes.

El 19,2 % de les societats mercantils que es van crear en març es dedicava al comerç i el 16,2 % a activitats immobiliàries, financeres i segurs. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 21,2 % pertanyia al comerç i el 18,2 % a la construcció.

Per part seua, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va baixar un 16,5 % en març en taxa interanual, fins a les 2.499 empreses. El capital subscrit en estes ampliacions va superar els 1.699 milions d’euros, xifra un 8,4 % inferior a la de març de 2023, mentres que el capital mitjà va ser de 680.069 euros, un 9,6 % més.

Baixa en 14 comunitats

Les comunitats que van crear més nombre d’empreses en març van ser Madrid (2.391 societats), Catalunya (2.215) i Andalusia, on es van crear 1.865 empreses. Les regions que menys societats van constituir en el tercer mes de l’any van ser La Rioja (52), Cantàbria (77) i Navarra (92).

Segons Estadística, només tres comunitats van crear el mes de març passat més empreses que en igual mes de 2023 i catorze van presentar descensos interanuals.

Els únics repunts en la constitució d’empreses els van protagonitzar Navarra (+7 %), Catalunya (+5,1 %) i La Rioja (+4 %). En l’altre extrem, amb els majors retrocessos interanuals en la creació d’empreses, es van situar Aragó (-27,3 %), Castella i Lleó (-27,1 %) i Múrcia (-20,6 %).

Suscríbete para seguir leyendo