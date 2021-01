Un gesto tan sencillo y cotidiano como bajar a la calle, cruzar a la acera de enfrente y comprar una barra de pan o un kilo de tomates se va a convertir en una tarea mucho más complicada desde las 15 horas de hoy y hasta el próximo lunes. Al menos, esa conclusión se desprende del confinamiento perimetral que arranca esta tarde para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y si bien es cierto que en l’Horta, solo Torrent y Paterna forman parte del listado de municipios cerrados, hay otros, que por límite fronterizo, se van a ver afectados de una u otra manera por el cierre de la ciudad de València, de la que solo les separa eso, una calle, una acera, unos metros…

Mislata linda en tres de sus cuatro puntos con València. El Camí Vell de Xirivella o la calle Alcàsser, por ejemplo, forman una linea divisoria entre ambos municipios. Tomando el decreto de la Generalitat a pies juntillas, los mislateros no podrán cruzar al otro lado, aunque sea para ir a por tabaco. Desde el consistorio de Carlos F. Bielsa no tienen previsto un dispositivo especial para este fin de semana por el cierre perimetral de la capital. De hecho, el alcalde señala que «lo más importante es que esto no parezca un estado policial, sino trasladar a la ciudadanía la responsabilidad personal de limitar los desplazamientos y los contactos sociales, en definitiva, de autoconfinarse en casa, para entre todos y todas doblegar esa curva y acabar con la emergencia sanitaria».

Refuerzo policial en Mislata

De todas formas, el alcalde avanza que sí habrá controles, pero los mismos que se han establecido desde el pasado 11 de enero, cuando el consistorio endureció las restricciones para reducir los contagios. Esas medidas incluían un incremento de la Policía Local en las calles, así como de Protección Civil y Agentes Covid. Y eso es lo que se mantendrá desde hoy y hasta el lunes.

Tampoco Xirivella tiene previsto un dispositivo policial extra por el cierre de su vecina València y deriva todo control de entrada y salida de la capital en la propia Policía Local del cap i casal, aunque, en principio, será la Policía Nacional la encargada de vigilar el acceso a la ciudad por el puente de la A-3, en dirección avenida del Cid. Al igual que Mislata, Xirivella comparte con València parte del callejero, en este caso el Barrio de la Luz. El consistorio de l’Horta no espera que haya problema alguno, ya que este paso fronterizo es apenas apreciable entre un término y otro.

Burjassot se encuentra rodeado por vías rápidas y de acceso a València, como la CV-35 o la Ronda Nord. Sus vecinos no tendrán problema de entrada y salida. Otra cosa son los residentes de la capital que tiren de picaresca y utilicen a la localidad de l’Horta como puerta de entrada y salida. Por ello, las policías locales de ambas ciudades han estado en contacto durante estos días y desde el cuerpo de Burjassot se prestará toda la colaboración necesaria si València lo requiere, en puntos de posible acceso a la capital como Maestro Rodrigo, la Ronda Nord, Dr. Nicasio Benlloch o la avenida de Burjassot.

Guardia Civil de Tavernes

Por su parte, Alboraia es el único que específicamente sí ha establecido un protocolo de colaboración entre la Policía Local del municipio, la de València y la Guardia Civil de Tavernes Blanques, limítrofe con la capital, de cara al confinamiento perimetral de este fin de semana. Así, se desplegará un dispositivo especial en tres accesos «conflictivos», sobre todo porque se trata de emplazamientos en los que es complicado saber en qué termino se encuentran los vecinos: el mirador de la Patacona, justo en la conclusión del paseo de la Malva-rosa y el comienzo de la playa de la Patacona; el inicio del paseo de la Patacona y en el cruce de caminos en el Camí del Farinòs, en València, y Camí del Soldat, en Alboraia.