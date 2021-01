«Intentar que nuestra sanidad sea aún más increíble» es el ambicioso objetivo que condiciona el desarrollo profesional de José Bonafont. Doctor en Ciencia y Tecnología Biomédica por la Universidad Carlos III de Madrid, este joven valenciano ha sido seleccionado como finalista de la octava edición de los Premios Talento Joven. Sus méritos lo acreditan, pues a sus 28 años ha desarrollado una terapia que emplea células modificadas por edición genómica y que podría convertirse en una posible cura de la comúnmente denominada enfermedad de «piel de mariposa». Este tratamiento, que ha sido designado como medicamento huérfano por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), consiste en crear tijeras moleculares que corten el gen que produce el Colágeno 7 para poder repararlo y, de este modo, recuperar la adherencia de la piel.

Todo un hito en el campo de la investigación que la afamada oncóloga Anna Lluch, jurado del certamen en la modalidad de Ciencia, no duda en halagar. «La capacidad de aprendizaje de José es sensacional, tiene un espíritu innovador. Es ese tipo de personas a las que se debe estimular y apoyar en todo aquello que acometa, ha seguido el recorrido que debe emprender cualquier persona que aspire a convertirse en un buen investigador», asegura. No obstante, la de este vecino de Alfafar, en l’Horta Sud, no es la única candidatura que peleará por el galardón del premio, valorado en 6.000 euros, el próximo 11 de febrero.

Verónica Llorens es una científica valenciana que actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Como José, estudió Biotecnología y se especializó, tras finalizar su licenciatura, en el campo de la biología de sistemas. Un área multidisciplinar, según explica, que combina la experimentación en biología y la generación de datos cuantitativos con el análisis de datos y modelado matemático. Pero, ¿en qué consiste la investigación de esta finalista de Talento Joven?

Su estudio se centra en cómo una bacteria responde a ciertas perturbaciones realizadas en laboratorio. Es decir, analiza cómo la microbiota intestinal puede afectar al desarrollo de cáncer de colon, especialmente en sus etapas más tempranas. Para ello, investiga qué bacterias aparecen o desaparecen en la microbiota cuando se empiezan a desarrollar las lesiones pretumorales, así como las funciones que realizan estas bacterias y cómo interaccionan entre ellas y con su hospedador, especialmente con el sistema inmunitario.

La investigación también vertebra la carrera profesional de Consuelo Rubio, que convierte en cierto el famoso dicho popular que asegura que «si trabajas en lo que amas no tendrás que trabajar jamás». Apasionada de los animales, inició sus estudios de veterinaria al cumplir la mayoría de edad, una decisión que cambió su vida desde el inicio, pues tuvo que mudarse a Madrid para completar su formación. Especializada en virología animal, específicamente en aquellos virus que afectan a los delfines, suma más de una decena de artículos científicos, siete contribuciones en congresos internacionales y un gran proyecto: crear una prueba diagnóstica de covid-19 de coste reducido. Su consolidada trayectoria le sirvió para extrapolar sus conocimientos sobre un virus ARN respiratorio que afectaba a los delfines al SARS-CoV-2. Un proyecto que pretende utilizar sondas comerciales, lo que permitiría realizar PCR en un mayor número de personas y conocer de forma más precisa el estado real de la enfermedad en nuestra sociedad.

Además, cabe destacar que esta propuesta que la ha convertido en finalista de la octava edición del certamen del emprendimiento valenciano, organizado por Levante-EMV y Bankia, está financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación en el marco de la convocatoria «Ayudas frente a la covid-19». Por último, el cuarto finalista de Talento Joven en la categoría de Ciencia es Luis Sánchez Guillén, un joven doctor especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Compagina su labor como facultativo en el Hospital General Universitario de Elx con su faceta docente como profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de la misma localidad alicantina.

Su propuesta se centra, como en las tres candidaturas anteriores, en la investigación. A través del proyecto que lidera, BiomHealth, pretende desarrollar una metodología de escalas de tratamiento en función del análisis de la microbiota intestinal. Se trata de una empresa de diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías basado en análisis nutricionales y secuenciación masiva de la microbiota de cada paciente. De este modo, este servicio permite conocer a cada individuo qué bacterias tiene dentro de su organismo y, por tanto, qué alimentos son los que mejor digiere y cómo alcanzar sus objetivos nutricionales «de una forma óptima, con un conocimiento científico fehaciente y no basado en cálculos calóricos», explica.

«Tiene una trayectoria investigadora muy desarrollada para lo joven que es», exclama con asombro Anna Lluch sobre este finalista, de quien afirma que «ver en un cirujano esa traslacionalidad es increíble y valiosísimo».

Así, José Bonafont, Verónica Llorens, Consuelo Rubio y Luis Sánchez conforman el excelente cuarteto finalista propuesto por el jurado de Talento Joven en la modalidad de Ciencia. Cuatro jóvenes que se disputan obtener el premio del certamen y ante los que Lluch reconoce que son, simplemente, «brillantes».

