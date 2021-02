El colegio tenía prevista una excursión con los alumnos del aula específica de Comunicación y Lenguaje (CyL) para realizar una actividad con caballos. Sin embargo, uno de los alumnos (lo llamaremos X para preservar su intimidad) presentaba algunos problemas en el centro educativo -de hecho, el médico especialista le había modificado la medicación para superar esas dificultades- y el colegio decidió que X no iría a la excursión "al no poder garantizar su seguridad". Pero además, el colegio también decidió que no podía asistir ese día a clase ya que al "pertenecer a un grupo burbuja" tampoco podían hacerse cargo de él. X se quedaba pues sin excursión y sin ir al colegio.

Esa fue la solución adoptada por el centro educativo y así se lo comunicaron a la familia el día de antes de la excursión. ¿El motivo? Un autismo severo y una falta de medios y recursos evidente para garantizar la educación inclusiva del niño. La Plataforma Defensa TEA publicó lo ocurrido en redes sociales y esa misa noche el colegio ofreció una alterativa: si uno de los padres acompañaba al menor, el crío sí podría asistir a la excursión junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, ya no había margen de maniobra para unos padres que entraban a trabajar a primera hora de la mañana.

La familia de X no quiere líos ni problemas. No quiere hacer declaraciones ni criticar a un centro al que su hijo acude a diario porque sabe el esfuerzo que realizan para darle la mejor atención posible dentro de sus limitaciones. Pero les duele lo ocurrido ante al falta de recursos y soluciones. Quien sí habla en su nombre es el portavoz de la Plataforma Defensa TEA, Alejandro Amblar, y lo hace porque esto que le ha ocurrido a X y a su familia "es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, es algo que les ocurre a muchas familias y es importante denunciarlo para que la situación cambie y se conozca nuestra realidad".

"Este no es un caso aislado, esto sucede y sucede a bastantes familias y demuestra que hay una falta de recursos y de medios en los centros educativos para una inclusión real. Se han hecho muchos decretos y protocolos pero si no se ponen medios y recursos y hay un cambio de mentalidad en cierto profesorado muy difícilmente se va a llevar a cabo lo que con muy buena voluntad han redactado los dirigentes políticos. Nosotros defendemos que todos los niños, incluidos los niños con autismo, tienen derecho a una educación en igualdad. Y entendemos por igualdad que se pongan los medios o recursos para que un alumno que tenga ciertas dificultades pueda superarlas, lo que no está bien es que pongan barreras. Si el niño tiene algún problema por el que deciden que no puede asistir a una excursión están poniendo una barrera en lugar de poner un medio o una solución, que podría haber sido ofrecer a la familia que fuera un voluntario o familiar a acompañar al niño, por ejemplo. Eso hubiera sido lo correcto, pero lo que falla es que la primera solución sea prohibirle ir a la excursión y encima, al colegio. Eso vulnera su derecho a la educación. Tras ponerlo en redes la conselleria rectificó y el colegio llamó a la madre a las 21 horas para decirle que el niño sí podría ir al colegio o a la excursión si alguno de los padres le acompañaba pero ya no había margen de maniobra", explica Amblar como responsable de Plataforma Defensa TEA.

Y añade: "Desde la plataforma no atacamos al profesorado, que por regla general tiene buena actitud hacia nuestros hijos e intentan hacer lo que pueden. Pero muchas veces les falta formación porque no la reciben y sobre todo faltan medios y recursoso. El ratio de educadores por niño es muy bajo y la conselleria debe aumentar el número. Hay muchos niños que debido a sus necesidades necesitan acompañamiento todo el día. Reivindicamos la figura del asistente personal, pero eso lleva su tiempo y no se consigue de un día para otro. Necesitamos que la Conselleria de Educación se implique para conseguir esa inclusión educativa real que parece una quimera. Los profesores llegan hasta donde llegan, y se saturan, sobre todo este año que estan muy agobiados y con mucha presión por la pandemia. Por eso pedimos más medios y controles por parte de la conselleria.Y a las familias que denuncien porque esto no es una excepción".