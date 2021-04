Ruth Merino: "La decisión de Cantó no es coherente pero la vida sigue y Cs tiene futuro"

¿Echa de menos a Cantó?

(Piensa). En parte sí, pero por otra no. La vida sigue, el trabajo sigue, el grupo parlamentario... y seguro que vamos a hacerlo bien.

¿La parte que echa en falta es la del liderazgo?

Evidentemente Toni marcaba la oposición de una forma clara y firme, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo. Pero es verdad que su decisión ha sido tan repentina que nos ha pillado a contrapié.

¿Irse a un partido como el PP al que ha criticado por corrupto es coherente en un político?

Eso tendrá que... en general parece que no. Pero tendrá que contestar él cuáles son sus razones para que haya decidido irse a un partido al que ha criticado.

¿Decepcionada?

Creo que no tiene importancia como me sienta yo. Si estoy decepcionada o no es una opinión más personal. Sorprendida sí que te puedo decir, pero nada, empieza una etapa nueva y hay que seguir adelante.

¿Tiene futuro Ciudadanos?

Sí.

¿En qué espacio político?

El espacio político es seguir trabajando en el centro, que es lo que llevamos haciendo aquí desde hace dos años. Lo digo muy convencida. Para mí es muy necesario un partido de centro y más con la crispación y el extremismo que hay en muchos aspectos. Creo que la gente valora mucho que exista un partido de centro y me da la impresión de que cada vez más. Somos necesarios, sino siempre estarán enquistados los dos bloques. Nuestra labor tiene que ser la de saber pactar a ambos lados.

¿Pero el nuevo giro de Inés Arrimadas parece que mira a la izquierda? ¿Estarán cómodos?

Bueno, nosotros hasta hace nada estábamos negociando los presupuestos con la izquierda y si tenemos la oportunidad de poder negociar los siguientes lo volveremos a hacer porque eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, que aunque estemos en la oposición aportemos nuestro punto de vista y nuestras medidas a lo que haga el Botànic. Vamos a seguir en el mismo sitio, intentar mejorar el gobierno de la izquierda desde la oposición.

¿Pero en los últimos años han mirado más a la derecha?

No creo que haya sido exactamente así. Gobernamos en muchos sitios con la izquierda y quizá parece que se nos asemeje más a la derecha porque tenemos cosas en común con el PP pero no quiero decir con eso que tendamos a confluir con ellos.

Todos los que se van de Ciudadanos lo hacen al PP, nadie se ha ido a Podemos.

No, a Podemos es raro. Pero también hay gente que se ha ido como Toni Roldán que su pensamiento está más cerca del PSOE.

¿Defínase políticamente, quiénes son sus referentes?

No tengo muchos referentes políticos. La verdad es que hasta hace pocos años a mí me daba bastante igual la política por decirlo de alguna forma. No es que no le diera la importancia que tiene, pero no me sentía representada por los políticos, algunos me gustaban más otros menos, pero no tengo ningún referente. Sí que me llamó la atención Albert Rivera y muchos de los que estaban o están, pero no es un referente.

¿Listas conjuntas con el PP es una opción para 2023 o cuando se celebren las autonómicas?

Yo entiendo que igual que ha pasado en otras autonomías cuando se ha llegado a elecciones si ha sido necesario por el bien de los ciudadanos de esa comunidad se ha intentado. En el País Vasco fue posible, en otros lo propusimos y el PP no quiso. Faltan dos años, en su día se valorará o no pero por el bien colectivo.

Hay partidos calculando cómo se va a repartir el pastel de medio millón de votos de Cs...

Me imagino que muchos lo estarán haciendo, pero creo que se equivocan. Tengo clarísimo que tenemos recorrido.

¿Visto lo que ha pasado cree que se puede confiar en Cs?

A mí no me gusta poner ni fechas ni números. Yo cuando hablo de que este partido es necesario y debería continuar y que vamos a hacer todo lo posible para que así sea no me refiero a las próximas autonómicas o generales. Es una percepción general. No sé que pasará con ese cerca de medio millón de votantes.

¿Ha pulsado el ambiente entre las bases de Cs?

Hay de todo. Yo soy afiliada de base y la mayor parte de los mensajes que he contestado en estos días han sido de afiliados. Hay gente que ha renovado la ilusión con todo lo que ha ocurrido, que les ha sorprendido. Pero no veo depresión, ni que hayan decidido irse. Más bien ha sido un revulsivo para estar más animados

¿En un grupo con distintas sensibilidades ve diputados que están en Ciudadanos pero no son de Cs y acabarán saliendo?

A día de hoy no. Los que están aquí quieren defender las ideas y los principios de Ciudadanos. La diferencia entre ser y estar es difusa y un poco subjetiva, pero creo que además de estar los diputados también son de Cs.

¿Su proceso de elección como síndica al final ha resultado más sencillo de lo que esperaba?

Ha sido relativamente sencillo. Parecía una cosa y realmente ha sido otra. No hay tanto problema como lo que muchas veces se escuchaba por ahí. Vamos a intentar mantener la unidad los dos años que quedan. Yo tengo un talante muy conciliador, mi carácter es muy de Ciudadanos, de centro y tiendo la mano siempre y escucho... es mi forma de ser. No es nada impostado. En cualquier grupo humano puede haber diferencias pero para eso está la comunicación, para entenderse.

La reforma electoral y bajar la barrera para entrar en las Corts al 3 % puede ser el salvavidas de Cs, ¿la apoyarán?

La apoyaremos o no según evolucione el debate de la ley. El Botànic la ha presentado sin tener en cuenta nuestra opinión. La apoyaremos en función de eso no por el listón electoral, que solo es uno más de los puntos a tratar en esa ley. Hay un conjunto de cosas que tienen que hacer esa ley sea más completa y adecuada.

El Botànic está dispuesto.

Conmigo no han hablado.

¿Le sorprende que su candidato en Madrid diga que pactaría con el PP tras haberse tirado los trastos a la cabeza?

No, porque hay cosas por encima de las discrepancias puntuales. Si se hace por el bien de los ciudadanos no hay problema.

¿Le ha llamado Arrimadas?

No he tenido ocasión de hablar con ella aún, sí lo he hecho con miembros de su equipo.

¿Y con Isabel Bonig?

Sí, con ella sí estuve hablando.