El Botànic intenta salvar un texto en el Congreso para reclamar la financiación

Compromís, PSOE y Unidas Podemos, socios de gobierno en la Comunitat Valenciana, tratan de salvar un texto en el Congreso para exigir al Gobierno de España que aborde de forma urgente la reforma del modelo de financiación y el establecimiento de medidas compensatorias para la Comunitat Valenciana a través de un fondo de nivelación. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, promotor de la iniciativa, asegura que están cerca del acuerdo.

Sin embargo, Baldoví, se mostró crítico en el Congreso con socialistas y podemistas y les acusa de presentar enmiendas al texto de Compromís que resultan poco ambiciosas e inconcretas porque hablan de «iniciar, analizar o estudiar la reforma» cuando ya existe un dictamen del comité de expertos adoptado después de una veintena de reuniones. «Hay que ponerla ya en marcha y si no damos el primer paso nunca avanzaremos», lamentó Baldoví.

La votación se celebra este jueves y por el tono de la intervención de la diputada de Ciudadanos María Muñoz, la formación centrista podría sumarse. Incluso Baldoví valoró como muy positiva la enmienda de Cs. En cambio, Compromís rechazaba incorporar una propuesta del PP porque mezclaba cuestiones que a su juicio nada tenían que ver con la financiación.

El diputado popular Vicente Betoret aseguró que la iniciativa reflejaba el engaño al que ha sido sometido Compromís por sus socios con la financiación después del acuerdo suscrito con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez que quedó en papel mojado. Betoret le dijo a Baldoví que tenía la llave de la reforma porque eran sus socios los que la frenaban.

La diputada socialista por Albacete Luisa Vilches defendió que lo importante es el compromiso del Gobierno de revisar el modelo y destacó que el Ejecutivo ha dotado a las autonomías de los mayores recursos de su historia pese a la pandemia. Txema Guijarro, de Podemos, aseguró que hay un clamor porque no hay pueblo en España más necesitado de financiación que el valenciano, pero puso en valor los recursos que envía el Gobierno.

Muñoz, de Ciudadanos, asegura que los valencianos no tienen acceso a los mismos servicios fundamentales que el resto de españoles por el retraso en la reforma y apoyó que existan mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado. Pero Ciudadanos critica a Compromís porque sus socios «le han negado tres veces». Muñoz añadió, no obstante, que pedir la quita de la deuda es populismo.